México

Brownies de avena y chocolate: opción sin gluten, rápida y económica

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Brownies de avena recién horneados se presentan en una fuente de cerámica junto a una humeante taza de café, creando un ambiente hogareño perfecto para el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El brownie de avena es la versión saludable, fácil y rendidora del clásico postre de chocolate! Lograrás un bizcocho húmedo, con mucho sabor a cacao y fibra, ideal para merienda o snack.

Podés prepararlo sin harina refinada, con poco azúcar y hasta en versión sin lácteos o sin gluten si usás avena certificada.

La textura queda suave y densa, y podés sumarle nueces, chips de chocolate o fruta seca para hacerlo más completo y sabroso.

Receta de brownie de avena

La base es avena arrollada (puedes usarla entera o procesada tipo harina), cacao amargo, huevos, leche (animal o vegetal), un toque de aceite y endulzante.

Una pila de brownies de avena y cacao, cortados en cuadrados y adornados con nueces, se presenta sobre un plato artesanal con un fondo luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 20-25 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada (120 g; puedes procesarla como harina o usarla entera)
  2. 1/2 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
  3. 2 huevos grandes (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para veganos)
  4. 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  5. 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  6. 1/4 taza de aceite neutro (girasol, coco, maíz)
  7. 1 cucharadita de polvo de hornear
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. 1 pizca de sal
  10. 1/3 taza de nueces picadas o chips de chocolate (opcional)
Una porción de brownies cuadrados de avena y cacao, delicadamente decorados con nueces enteras y trozos, se presenta en un plato artesanal bajo una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brownie de avena, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado o rectangular chico.
  2. Si usas avena entera y quieres textura más fina, procesarla hasta lograr una harina.
  3. En un bol grande, mezclar avena, cacao, azúcar, polvo de hornear y sal.
  4. En otro bol, batir los huevos con la leche, el aceite y la vainilla.
  5. Unir ambas mezclas hasta obtener una masa homogénea. Incorporar nueces o chips si usas.
  6. Volcar en el molde, alisar la superficie.
  7. Hornear 20-25 minutos, hasta que al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
  8. Dejar enfriar completamente antes de cortar en cuadrados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 9 brownies medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 3 g

Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de porción.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente, o 1 semana en heladera.

Más Noticias

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 11:09 horas, a una distancia de 35 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 50.4 km

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Guardia Nacional alerta por fraudes con falsas ofertas de empleo: así operan

Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera de las víctimas a través de mensajes engañosos, promesas de altos sueldos y enlaces sospechosos

Guardia Nacional alerta por fraudes con falsas ofertas de empleo: así operan

¿Duermes menos de 7 horas? Descubre las 10 señales de alerta que tu cuerpo está enviando

El ritmo estresado en tu trabajo, el mantenimiento de la casa y buscar tiempo para ti podría estarte afectando más de lo que piensas

¿Duermes menos de 7 horas? Descubre las 10 señales de alerta que tu cuerpo está enviando

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

La influencer se desvaneció durante el último entrenamiento

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

ENTRETENIMIENTO

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

DEPORTES

Máscara Dorada hace historia en el 70 Aniversario de la Arena México y se corona doble campeón Universal del CMLL

Máscara Dorada hace historia en el 70 Aniversario de la Arena México y se corona doble campeón Universal del CMLL

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Voleibol femenil mexicano se consolida en el Top 20 mundial rumbo a la temporada 2026

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX