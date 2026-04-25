Brownies de avena y chocolate: opción sin gluten, rápida y económica

¡El brownie de avena es la versión saludable, fácil y rendidora del clásico postre de chocolate! Lograrás un bizcocho húmedo, con mucho sabor a cacao y fibra, ideal para merienda o snack.
Podés prepararlo sin harina refinada, con poco azúcar y hasta en versión sin lácteos o sin gluten si usás avena certificada.
La textura queda suave y densa, y podés sumarle nueces, chips de chocolate o fruta seca para hacerlo más completo y sabroso.
Receta de brownie de avena
La base es avena arrollada (puedes usarla entera o procesada tipo harina), cacao amargo, huevos, leche (animal o vegetal), un toque de aceite y endulzante.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 20-25 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada (120 g; puedes procesarla como harina o usarla entera)
- 1/2 taza de cacao amargo en polvo (sin azúcar)
- 2 huevos grandes (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 de agua para veganos)
- 1/2 taza de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1/4 taza de aceite neutro (girasol, coco, maíz)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1/3 taza de nueces picadas o chips de chocolate (opcional)
Cómo hacer brownie de avena, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado o rectangular chico.
- Si usas avena entera y quieres textura más fina, procesarla hasta lograr una harina.
- En un bol grande, mezclar avena, cacao, azúcar, polvo de hornear y sal.
- En otro bol, batir los huevos con la leche, el aceite y la vainilla.
- Unir ambas mezclas hasta obtener una masa homogénea. Incorporar nueces o chips si usas.
- Volcar en el molde, alisar la superficie.
- Hornear 20-25 minutos, hasta que al pinchar con palillo salga apenas húmedo.
- Dejar enfriar completamente antes de cortar en cuadrados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 9 brownies medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 3 g
Valores aproximados, pueden variar según los ingredientes y el tamaño de porción.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 4 días a temperatura ambiente, o 1 semana en heladera.