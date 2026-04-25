México

Estadounidense reporta la desaparición de su hijo de 6 años en Tepoztlán: “En la fiscalía nada avanza”

Macey Ambur Lee Oehlenschlager pidió apoyo a las autoridades estatales para localizar a su hijo, presuntamente sustraído por su esposo, John Peter Fabrice Allonche, de nacionalidad francesa

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Mujer con camisa morada y gafas en la cabeza mira al frente, de pie ante un muro con múltiples fotografías de rostros de personas desaparecidas
Macey Ambur Lee Oehlenschlager denunció la desaparición de su hijo de seis años de edad. (Captura de pantalla: X)

Macey Ambur Lee Oehlenschlager, ciudadana estadounidense que radica en Tepoztlán, Morelos, denunció la desaparición de su hijo de seis años de edad.

En declaraciones a la prensa local en Cuernavaca, indicó que el menor fue sustraído por su esposo, John Peter Fabrice Allonche, ciudadano francés con quien enfrenta un proceso de separación derivado de violencia familiar.

Estadounidense denuncia lentitud en investigaciones

Lee Oehlenschlager declaró que había advertido a las autoridades sobre la posibilidad de que su expareja violara la designación de custodia.

Tras perder contacto con su hijo, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos; sin embargo, denunció inacción en la dependencia.

“Llevo semanas pidiéndolo. He estado en la Fiscalía y en el Juzgado familiar, pero nada avanza. Estamos perdiendo tiempo para poder encontrarlo; necesito que alguien me ayude aquí, que las autoridades intervengan. Somos una comunidad y lo estamos haciendo nosotros mismos, y no debería ser así; deberían hacerlo las autoridades”.
Una mujer con cabello castaño, vestida de rosa, habla frente a un muro con múltiples fotos de personas desaparecidas; sostiene un cartel que dice 'DESAPARECIDO'
El menor fue sustraído por su esposo, John Peter Fabrice Allonche, ciudadano francés con quien enfrenta un proceso de separación derivado de violencia familiar. (Captura de pantalla: 24 Morelos)

Emiten Alerta Amber

Durante el proceso de solicitud de la Alerta Amber, la familia señaló que la fiscalía cometió varios errores administrativos que habrían retrasado la respuesta, como la captura incorrecta del número de carpeta de investigación y fallas en los datos del menor en los documentos oficiales.

Indican también que los oficios se corrigieron en diversas ocasiones, lo que prolongó la emisión de los mecanismos de búsqueda.

La Alerta Amber se activó hasta cinco días después de la denuncia inicial, luego de que el caso se difundió en redes sociales y medios locales.

Macey Ambur Lee Oehlenschlager sostuvo que esta demora fue determinante en la búsqueda del menor. El caso sigue abierto y no existe información pública confirmada sobre su localización.

La falta de resultados, indicó, aumenta el riesgo de que el menor sea sacado ilegalmente del país. En ese sentido, hizo un llamado a autoridades locales para localizar a su hijo.

John Peter Fabrice Allonche habría raptado al menor el pasado 24 de abril. Desde entonces, Macey Ambur Lee Oehlenschlager no ha tenido contacto con su hijo y su expareja.

Postura de la Fiscalía de Morelos

El caso captó la atención pública en Morelos y en horas recientes escaló a otras entidades. Sin embargo, la Fiscalía no ha informado sobre avances en la investigación.

El menor cuenta con tres nacionalidades, mexicana, estadounidense y francesa, por lo que su madre teme que pudiera salir de México.

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