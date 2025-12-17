México

CDMX recibirá el Año Nuevo 2026 con una fiesta electrónica en Paseo de la Reforma

Brugada detalla los preparativos para la celebración de fin de año en la Ciudad de México

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX garantiza que la celebración será pública, gratuita y segura, reforzando el carácter festivo y familiar de la actividad. (Fotos: @Santiago_Arau / @SoyAxelGarcia)

La Ciudad de México se prepara para despedir el año con una celebración masiva en el corazón de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se transformará en una pista de baile monumental, con un festival de música electrónica gratuito que busca convertirse en el más grande del mundo y reunir a miles de personas para recibir el 2026 al ritmo de DJs nacionales e internacionales.

Clara Brugada anunció Año Nuevo en Reforma

A través de redes sociales y en conferencia de prensa, Clara Brugada adelantó que los festejos de fin de año en la capital tendrán como eje un gran evento de música electrónica.

“Este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de baile con la fiesta de música electrónica más grande del mundo”, expresó la mandataria, al tiempo que invitó a la ciudadanía a cerrar el año “en un espacio lleno de alegría, convivencia y cultura” en la llamada Capital de la Transformación.

La celebración de fin de año en CDMX incluirá actividades culturales, convivencia y música para recibir 2026 en un ambiente de alegría. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

El evento está programado para iniciar a partir de las 18:00 horas del 31 de diciembre, con varios proyectos de música electrónica y no con un solo grupo.

Aunque el cartel oficial aún no se da a conocer, Brugada aseguró que habrá propuestas para todos los gustos y edades, con el Ángel de la Independencia como escenario principal.

¿Cómo se despidió el 2024 en Paseo de la Reforma?

La apuesta por grandes celebraciones musicales no es nueva.

El año pasado, cientos de capitalinos se congregaron en los alrededores del Ángel de la Independencia para despedir el 2024 con un concierto gratuito de Polymarchs, uno de los sonideros más emblemáticos del país.

Desde horas antes del evento, los seguidores de la música disco se hicieron presentes durante las pruebas de sonido.

El año pasado, Polymarchs se
El año pasado, Polymarchs se presentó frente al Ángel de la Independencia, llenando la avenida de música, baile y un ambiente festivo hasta la madrugada del 1 de enero. Foto: X, santiesteban2

La presentación inició con un ligero retraso, pero eso no impidió que la multitud llenara Paseo de la Reforma y disfrutara de un espectáculo que se extendió hasta la madrugada del 1 de enero de 2025.

Aunque no hubo una cifra oficial de asistentes, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la magnitud de la convocatoria.

Detalles sobre festejos de Año Nuevo 2026

Para este fin de año, el Gobierno de la CDMX busca replicar y ampliar el éxito, ahora con música electrónica.

De acuerdo con lo informado, la avenida se transformará en un espacio con pantallas, luces y sonido de gran escala, donde “retumbarán las más variadas propuestas de la electrónica”.

Clara Brugada anunció que este
Clara Brugada anunció que este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se transformará en una pista de baile monumental. Crédito: @ClaraBrugadaM

Brugada destacó que el objetivo es que capitalinos y visitantes reciban el nuevo año bailando en uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad, reforzando la idea de una celebración pública, gratuita y segura.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación a Paseo de la Reforma, ya que se espera una alta afluencia.

Con música, luces y baile, la CDMX se alista para recibir el 2026 con una de las celebraciones más emblemáticas del año.

