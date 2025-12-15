Exalcaldesa de Amanalco es hallada culpable de homicidio, habría ordenado asesinato a miembros del crimen organizado

La FGE del Edo Mex detuvo a la exfuncionaria María Elena Martínez Robles por el homicidio de síndico. (FGE Edo Mex)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, fue declarada culpable de homicidio calificado por ordenar el asesinato del síndico municipal el 25 de enero de 2023.

La sentencia fue dictada en Toluca y se obtuvo tras la presentación de pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de la ex funcionaria, en el marco de la Operación “Enjambre”.

De acuerdo con la FGJEM, la investigación estableció que Martínez Robles instruyó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán para ejecutar el homicidio de Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Otros detalles sobre la sentencia de la exalcaldesa de Amanalco

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco habría ordenado a miembros del crimen organizado el homicidio del síndico. (Redes sociales)

De acuerdo con el comunicado emitido por la propia fiscalía, el objetivo de la exfuncionaria era mantener el control sobre las decisiones administrativas del municipio.

Las víctimas, en el ejercicio de sus funciones públicas, fueron enviadas por órdenes de su superior jerárquica a una zona de alto riesgo dominada por organizaciones delictivas, de la cual no regresaron con vida.

La detención de Martínez Robles fue resultado de acciones operativas y de investigación coordinadas entre la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Esta colaboración ha sido fundamental para desarticular redes criminales y llevar ante la justicia a funcionarios implicados en delitos graves.

La audiencia de individualización de sanciones para Martínez Robles quedó programada para el martes 16 de diciembre tras la determinación judicial de su responsabilidad penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México destacó que la sentencia se logró gracias a la solidez de los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.

En el balance de la Operación “Enjambre”, la Fiscalía señaló que, hasta la fecha, se han obtenido sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos detenidos, resultado de la colaboración entre instancias federales y estatales en el combate a la delincuencia organizada.

El origen del descontento entre los funcionarios

El síndico recibió la orden de su superior de acudir a una zona de alto riesgo. No regreso de dicho lugar. (X/ @MiguelALara7)

Se cree que lo que habría causado el descontento entre Lara de la Cruz y Martínez Robles fue que ambos formaban parte del partido político Movimiento Ciudadano pero una vez que María Elena alcanzó su cargo, se cambió a Morena.

Esto habría desatado la molestia del síndico, a quien se le atribuyeron presuntamente los hechos ocurridos el 4 de enero del 2022, cuando fue el primer enfrentamiento entre ambos funcionarios.

Esto ocurrió cuatro días después de que María Elena Martínez Robles había alcanzado su cargo. Ese día, se registró una agresión en su contra por parte de manifestantes.

Los protestantes, que exigían la destitución de la funcionaria, la golpearon antes de que ingresara al edificio de gobierno y resultó herida, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital.

A pesar de que se señaló al síndico como responsable de los hechos, tanto él como miembros del partido político negaron tales acusaciones.

Bajo ese contexto, medios locales consideran que podría haber sido motivo para que la alcaldesa le ordenara ir a una zona controlada por grupos criminales, al cual se dirigió junto a su chofer y de la cual no regresaron.

Sus cuerpos fueron encontrados el 23 días después dentro del vehículo en el que acudieron, sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos.