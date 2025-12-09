Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Los cinco detenidos fueron trasladados al Cereso No. 1 de Hermosillo. (FOTO: X: @fgjesonora)

Cinco objetivos prioritarios generadores de violencia fueron detenidos en Hermosillo como resultado de la Operación Escudo, desplegada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el operativo se llevó a cabo del pasado 5 al 7 de diciembre y tuvo como objetivo ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de células delictivas vinculadas con homicidios y ataques armados en la capital sonorense y municipios cercanos.

La caída de un presunto jefe de sicarios

Entre las detenciones de mayor impacto se encuentra la de Manuel Guillermo “N”, de 31 años, aprehendido en el municipio de Soyopa y señalado como jefe de una célula de sicarios y presunto responsable directo del homicidio de Adalberto “N”, ocurrido el pasado 3 de octubre en la colonia Los Olivos, en Hermosillo.

Uno de los detenidos es señalado como jefe de sicarios. (Youtube/Los Pennys)

Cabe señalar que las autoridades describieron a Manuel Guillermo “N” como un presunto criminal de alta peligrosidad tras saberse que torturó, decapitó y calcinó a sus víctimas.

Además, en la misma carpeta de investigación fue integrado el perfil de Erick Daniel “N”, de 39 años, identificado como integrante de la misma célula criminal y copartícipe en el asesinato de Adalberto “N”.

Sicarios detenidos por homicidio y ataques armados

Durante la operación también fue capturado José Francisco “N”, de 26 años, señalado como sicario y acusado de homicidio calificado consumado y en grado de tentativa, derivado de una disputa territorial ocurrida el pasado 28 de octubre en la colonia Los Pinos, de acuerdo con la autoridad, el imputado disparó contra Ernestina “N”, una mujer adulta mayor que perdió la vida y Arturo “N”, quien resultó herido.

El presunto jefe de sicarios es señalado de torturar, decapitar y calcinar a una de sus victimas. (AP Foto)

Asimismo fue detenido José Alfonso “N”, de 29 años, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Juan Carlos “N”, tras un ataque armado dentro de una vivienda en la colonia Villa Verde, el pasado 31 de octubre.

Finalmente, la FGJES informó la captura de Iram “N”, alias El Maniaco, de 49 años, por homicidio calificado en grado de tentativa, tras un ataque con arma larga ocurrido el 9 de enero de 2024 en Vícam, municipio de Guaymas.

Las autoridades señalaron que El Maniaco pasó de operar en esa región a integrarse a una célula delictiva en Hermosillo, donde figura en diversas investigaciones.

Las autoridades señalaron que los sicarios eran generadores de violencia y son acusados de homicidio. (Margarito Pérez)

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) No.1 de Hermosillo, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para su vinculación a proceso. La Fiscalía informó que ya se integraron los datos de prueba en las respectivas carpetas de investigación para sustentar su probable responsabilidad ante los tribunales.

Cae chofer con millonario cargamento de metanfetamina en Opodepe, Sonora

El pasado 8 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el arresto de un conductor de camión que transportaba un cargamento de metanfetamina y fentanilo valuado en más de 170 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue identificado como Juan Alberto “N”, de 56 años de edad, quien transportaba la droga desde Culiacán, Sinaloa, iba de paso por el municipio de Opode, en Sonora y su destino era Tijuana, Baja California.

Los agentes hallaron la droga escondida. (Especial)

De manera específica, fueron asegurados 294 kilogramos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, además de poco más de 13 kilos de precursores químicos, así como 2.2 kilos de goma de opio. Las sustancias mencionadas suman un peso de alrededor de 308 kilos de droga.

“El costo de la droga asegurada es de 170.5 millones de pesos”, es parte del informa de la institución encabezada por Omar García Harfuch, la cual detalló que en las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional en conjunto con efectivos de la Defensa.