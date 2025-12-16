Los principales errores que se comenten al tomar colágeno y que afectan su absoción

A pesar de sus beneficios tomar suplementos de colágeno de forma equivocada puede afectar sus resultados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de colágeno son productos elaborados a partir de colágeno hidrolizado, un tipo de proteína que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y forma parte fundamental de la piel, los huesos, los cartílagos y los tendones.

Este tipo de suplemento puede encontrarse en diferentes presentaciones tales como polvo, cápsulas, tabletas o bebidas y uno de sus principales usos suele ser para prevenir el envejecimiento prematuro y mejorar la salud articular.

Sin embargo, para realmente obtener sus beneficios (y evitar que tires tu dinero a la basura) es importante ingerirlos de forma correcta, pues muchas personas suelen cometer errores al tomarlos que afectan en gran medida su absorcion y por lo tanto también en sus resultados.

El consumo de estos productos se ha popularizado con el objetivo de apoyar la salud de la piel, las articulaciones, los músculos y los huesos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los errores más comunes que cometemos al tomar colágeno y que afectan su absoción

Algunos errores frecuentes al tomar suplementos de colágeno pueden disminuir su absorción o limitar sus posibles beneficios y entre los más comunes se encuentran los siguientes:

1. Tomarlos sin fuente de vitamina C: La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno en el cuerpo. Consumir colágeno sin acompañarlo de alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, puede reducir la eficacia de su absorción y asimilación.

2. Consumir dosis por encima de lo recomendado: Ingerir cantidades excesivas no incrementa la absorción ni los beneficios, ya que el cuerpo tiene un límite en la capacidad de utilización de péptidos de colágeno.

3. Tomarlos junto con alimentos o suplementos que dificultan la absorción proteica: El consumo de colágeno junto con grandes cantidades de fibra, ciertos minerales o alimentos con alto contenido de fitatos y oxalatos puede interferir en la absorción de proteínas.

4. No ser constante en su consumo: Los resultados asociados al uso de colágeno suelen visualizarse con un consumo regular y prolongado. La falta de constancia puede limitar los posibles efectos.

5. Suponer que cualquier suplemento es igual: Existen distintas fuentes y tipos de colágeno hidrolizado. La calidad, el origen y el proceso de hidrolización pueden influir en la absorción y la biodisponibilidad. Escoger productos sin información clara sobre su composición puede afectar los resultados.

6. No considerar el horario de consumo: Si bien no existe consenso único sobre el mejor momento para tomar colágeno, algunos recomiendan evitar tomarlo junto con otras proteínas que puedan competir en el proceso de absorción.

El horario de consumo del colágeno puede impactar en su absorción, especialmente si se combina con otras proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto colágeno debo tomar al día para obtener sus beneficios

La dosis diaria recomendada de colágeno puede variar según el tipo de suplemento, la indicación específica y las recomendaciones del fabricante.

Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos utilizan dosis que oscilan entre 2,5 y 15 gramos de colágeno hidrolizado al día.

A continuación se detallan las dosis más habituales según el beneficio que se busca:

Salud articular: Entre 5 y 10 gramos al día de colágeno hidrolizado.

Mejora de la piel (elasticidad e hidratación): Entre 2,5 y 10 gramos diarios.

Masa muscular y recuperación deportiva: Entre 10 y 15 gramos por día.

Los suplementos deben tomarse siguiendo las indicaciones del producto y preferentemente bajo supervisión de un profesional de la salud.