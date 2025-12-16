México

Brugada entrega ‘Mi Beca para Empezar’ en la CDMX: estos son los montos que recibirán los nuevos beneficiarios

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que será un acumulado de depósitos de cuatro meses que los estudiantes de preescolar y primaria verán reflejado

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega a nuevos beneficiarios de ‘Mi Beca para Empezar’ en la capital del país.

El evento se realizó de manera masiva para estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país el pasado domingo 14 de noviembre.

La mandataria capitalina llevó a cabo la entrega de este apoyo económico a niñas y niños que estudien en planteles públicos de preescolar y primaria de la capital del país.

Durante el evento llevado a cabo en el deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, Brugada estuvo acompañada de diferentes funcionarios capitalinos.

Foto: X/@ClaraBrugadaM.
Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Brugada destacó la creación de Mi Beca para Empezar, donde puntualizó que fue creado en 2019 por la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, indicó que anteriormente existía en la capital del país una beca que solamente se les daba a estudiantes que tenían cierto promedio, por lo que desde hace seis años, ya se los otorga a todas las alumnas y alumnos de la Ciudad de México.

La exalcaldesa de Iztapalapa detalló el monto que se les dará a los nuevos beneficiarios, que recibieron su tarjeta en el evento masivo el pasado domingo 14 de noviembre.

¿Cuál es el monto que recibirán los nuevos beneficiarios de Mi Beca para Empezar?

Clara Brugada mencionó cuáles son los montos que recibirán los nuevos beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Cabe destacar que el monto que reciben de manera mensual es diferente, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad.

Los montos por mes son los siguientes para este ciclo escolar 2025-2026:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Clara Brugada mencionó que los montos totales que los nuevos beneficiarios verán reflejado en sus tarjetas para este mes de diciembre serán:

Preescolar: 3 mil 370 pesos

Primaria: 3 mil 700 pesos

La morenista expresó que los montos totales suman cuatro meses de apoyos, que abarcan desde el mes de septiembre, fecha en que arrancó el ciclo escolar actual hasta diciembre.

Detalló que en la dispersión también está sumado el apoyo anual que reciben todos los beneficiarios una vez que comienza el ciclo escolar para útiles escolares y uniformes.

Añadió que para alumnas y alumnos de preescolar, el monto es de 970 pesos y para primaria de mil 100 pesos.

Mi Beca para Empezar 2025

Mi Beca para Empezares un programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en instituciones educativas de la capital del país.

MI Beca para Empezar es
MI Beca para Empezar es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Foto: X/@AnitaLomeli.

Este apoyo económico pretende garantizar que los alumnos dispongan de los medios necesarios para seguir su formación básica, con el objetivo de disminuir la deserción escolar ocasionada por la falta de materiales básicos.

A diferencia de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo cual no está habilitada la opción de retiro de dinero en cajeros automáticos.

La ayuda económica se canaliza exclusivamente a través de una tarjeta emitida por el Gobierno de la ciudad por medio del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que habilita compras en negocios autorizados.

