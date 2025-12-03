México

Mi Beca para Empezar 2025: estos son los montos del pago de diciembre depositados a todos los beneficiarios

El Fibien reveló las cantidades que recibieron en este último mes del año estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar recibieron ya el depósito correspondiente al mes de diciembre, sumado automáticamente a las tarjetas de cada estudiante de preescolar y primaria.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México informó que el pago se procesó este lunes 1 de diciembre y compartió la noticia a través de sus plataformas oficiales.

Por medio de redes sociales, la institución comunicó que el recurso económico para diciembre se encuentra disponible en las cuentas asignadas a los alumnos beneficiarios.

El depósito actual equivale al cuarto pago del actual ciclo escolar 2025-2026.

Se trata del cuarto pago
Se trata del cuarto pago de este programa social del Gobierno capitalino. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Este apoyo económico está destinado únicamente a estudiantes de la Ciudad de México y fue implementado por Claudia Sheinbaum Pardo durante su gestión al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Los importes varían de acuerdo con el nivel educativo cursado por cada beneficiario.

Tal como se informó, el pago de diciembre fue aplicado este lunes, primer día del mes, en cada una de las cuentas de los estudiantes integrados al programa.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Los montos son los siguientes, de acuerdo a lo establecido por el Fibien:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

“¡Tu apoyo de diciembre ya está disponible! En el transcurso de este día 1 de diciembre se realizará el depósito de Bienestar Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar para todas y todos los estudiantes de preescolar y primaria”, escribió el Fibien a través de sus redes sociales oficiales.

Pago de Mi Beca para
Pago de Mi Beca para Empezar de este mes de diciembre. Foto: X/@BienestarEdu.

La dependencia capitalina indicó que este apoyo puede acompañar la alegría en esta temporada navideña.

¿Qué es el programa social de CDMX ‘Mi Beca para Empezar’?

Mi Beca para Empezar es un programa social que lanzó el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital del país.

El principal objetivo de este apoyo económico es brindar recursos económicos que faciliten la permanencia de los alumnos en la educación básica y por lo tanto eviten el abandono escolar vinculado a la falta de materiales necesarios.

A diferencia de otros programa sociales, los fondos que reciben los estudiantes no pueden retirarse en efectivo ni utilizar cajeros automáticos para acceder al dinero depositado.

El principal objetivo de este
El principal objetivo de este apoyo económico es brindar recursos económicos que faciliten la permanencia de los alumnos en la educación básica. Facebook Claudia Sheinbaum.

La entrega del apoyo se realiza exclusivamente a través de una tarjeta oficial controlada por el Fibien, la cual se destina a la compra de productos en comercios autorizados.

La tarjeta permite adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros, materiales educativos y otros insumos básicos para el proceso formativo.

Únicamente los establecimientos afiliados al sistema, como papelerías, supermercados, tiendas especializadas, centros departamentales y negocios con terminal bancaria autorizada, aceptan los pagos realizados con la tarjeta de Mi Beca para Empezar.

