Mi Beca para Empezar 2025: fecha oficial del pago de diciembre para todos los beneficiarios

Ya hay fecha de pago de Mi Beca para Empezar del mes de diciembre de 2025. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en instituciones educativas de la capital del país.

Este apoyo económico pretende garantizar que los alumnos dispongan de los medios necesarios para seguir su formación básica, con el objetivo de disminuir la deserción escolar ocasionada por la falta de materiales básicos.

A diferencia de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo cual no está habilitada la opción de retiro de dinero en cajeros automáticos.

La ayuda económica se canaliza exclusivamente a través de una tarjeta emitida por el Gobierno de la ciudad por medio del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que habilita compras en negocios autorizados.

El pago de Mi Beca para Empezar es para alumnos de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Utilizando la tarjeta se pueden comprar alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y otros insumos imprescindibles para la educación.

El uso de la tarjeta de Mi Beca para Empezar está restringido a comercios específicos como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales y establecimientos que aceptan pagos en terminal bancaria con este mismo plástico.

Beneficiarios de este programa social se preguntan la fecha exacta del pago de diciembre de este año, que corresponde al ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Cabe recalcar que la dispersión es la cuarta del actual ciclo escolar, la cual arrancó el pasado mes lunes 1 de septiembre, por lo que este diciembre es la siguiente dispersión.

Según datos proporcionados por el Fibien, se ha publicado el calendario del nuevo pago, el cual corresponde al cuarto depósito del ciclo escolar 2025-2026 dirigido a todas las personas inscritas que estudian preescolar o primaria dentro de la capital.

Cabe resaltar que anteriormente, los estudiantes de secundaria pública en la Ciudad de México podían acceder a este apoyo, pero tras la creación de la Beca Rita Cetina, deben elegir este programa federal, coordinado por el Gobierno de México, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fecha exacta del pago de Mi Beca para Empezar para este mes de diciembre de 2025

Autoridades del Fibien ya han revelado la fecha exacta del pago de este mes de diciembre de 2025 para los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Según lo notificado por esta dependencia del Gobierno de México, será el lunes 1 de diciembre cuando se lleve a cabo el depósito de Mi Beca para Empezar a todos los beneficiarios en sus respectivas tarjetas.

Estos son los montos depositados a todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Durante el día se llevará a cabo la respectiva dispersión en las tarjetas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México a cada beneficiario.

Los montos son diferentes, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando los menores de edad:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral