México

Mi Beca para Empezar 2025: fecha oficial del pago de diciembre para todos los beneficiarios

Los montos depositados a cada estudiante son distritos dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad

Guardar
Ya hay fecha de pago
Ya hay fecha de pago de Mi Beca para Empezar del mes de diciembre de 2025. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en instituciones educativas de la capital del país.

Este apoyo económico pretende garantizar que los alumnos dispongan de los medios necesarios para seguir su formación básica, con el objetivo de disminuir la deserción escolar ocasionada por la falta de materiales básicos.

A diferencia de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo cual no está habilitada la opción de retiro de dinero en cajeros automáticos.

La ayuda económica se canaliza exclusivamente a través de una tarjeta emitida por el Gobierno de la ciudad por medio del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que habilita compras en negocios autorizados.

El pago de Mi Beca
El pago de Mi Beca para Empezar es para alumnos de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Utilizando la tarjeta se pueden comprar alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y otros insumos imprescindibles para la educación.

El uso de la tarjeta de Mi Beca para Empezar está restringido a comercios específicos como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales y establecimientos que aceptan pagos en terminal bancaria con este mismo plástico.

Beneficiarios de este programa social se preguntan la fecha exacta del pago de diciembre de este año, que corresponde al ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Cabe recalcar que la dispersión es la cuarta del actual ciclo escolar, la cual arrancó el pasado mes lunes 1 de septiembre, por lo que este diciembre es la siguiente dispersión.

Según datos proporcionados por el Fibien, se ha publicado el calendario del nuevo pago, el cual corresponde al cuarto depósito del ciclo escolar 2025-2026 dirigido a todas las personas inscritas que estudian preescolar o primaria dentro de la capital.

Cabe resaltar que anteriormente, los estudiantes de secundaria pública en la Ciudad de México podían acceder a este apoyo, pero tras la creación de la Beca Rita Cetina, deben elegir este programa federal, coordinado por el Gobierno de México, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fecha exacta del pago de Mi Beca para Empezar para este mes de diciembre de 2025

Autoridades del Fibien ya han revelado la fecha exacta del pago de este mes de diciembre de 2025 para los beneficiarios de Mi Beca para Empezar.

Según lo notificado por esta dependencia del Gobierno de México, será el lunes 1 de diciembre cuando se lleve a cabo el depósito de Mi Beca para Empezar a todos los beneficiarios en sus respectivas tarjetas.

Estos son los montos depositados
Estos son los montos depositados a todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Durante el día se llevará a cabo la respectiva dispersión en las tarjetas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México a cada beneficiario.

Los montos son diferentes, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando los menores de edad:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2025CDMXBecaPago Mi Beca para Empezar 2025Pago Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar Pago Diciembremexico-noticias

Más Noticias

La CFE mejoró su servicio en el número 071

La digitalización y la automatización redefinen la experiencia de la población

La CFE mejoró su servicio

Balacera en La Conquista, Culiacán, deja un inmueble vandalizado

Tras los reportes sobre detonaciones los agentes de seguridad iniciaron con la búsqueda de los responsables

Balacera en La Conquista, Culiacán,

Con penal fallado de Chicharito Hernández, Cruz Azul avanza a semifinales

El equipo de Nicolás Larcamón logró su pase a la siguiente ronda con un marcador de 3 - 2 y con un gol en el último minuto del juego

Con penal fallado de Chicharito

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, felicitó al Gabinete de Seguridad por la operación donde cayó “El Pichón”

Pedro “N”, alias “El Pichón”, también era buscado en Estados Unidos por diversos delitos y se le vinculaba con la organización de “El Chapo Isidro”

Ronald Johnson, embajador de EEUU

Ella es Cassandra García, representante de Morelos y la nueva Miss México que representará al país en Miss Mundo 2026

La joven inicia su camino rumbo a Botswana, donde buscará dejar en alto el nombre de México en la próxima edición del certamen internacional de belleza

Ella es Cassandra García, representante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres presuntos miembros del

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos

Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de 9 detenidos tras enfrentamiento en El Sauz

Cocaína, marihuana, armas largas y cuatro detenidos: el saldo de una revisión en Las Coloradas de Culiacán

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ella es Cassandra García, representante

Ella es Cassandra García, representante de Morelos y la nueva Miss México que representará al país en Miss Mundo 2026

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes México

Yadhira Carrillo le dice no a convertirse en un personaje de ‘Quién es la máscara’ por esta razón

Sylvia Pasquel comparte su última foto junto a Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva: “Te extraño cada día más”

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 en vivo: Chicharito falla el penal

Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2