México

Así operarán Centros de Verificación de CDMX durante temporada de Navidad y Año Nuevo este 2025

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a tomar previsiones para realizar sus respectivos trámites

Así será la operación de estos sitios en la Ciudad de México durante diciembre. Foto: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México anunció la suspensión de servicios en los módulos de atención y en la Oficialía de Partes de Verificación Vehicular durante fechas específicas de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026.

De acuerdo con información difundida por la dependencia, los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, no habrá atención.

La medida responde al “Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad De México”, publicado el 31 de enero de 2025.

La Dirección General de Calidad del Aire (DGCA) detalló que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares operarán en su horario cotidiano de lunes a sábado. Foto: Sedema

Horarios de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares

La Dirección General de Calidad del Aire (DGCA) detalló que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares operarán en su horario cotidiano de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas.

Esta disposición aplica a lo largo de este mes de diciembre, salvo para las jornadas del 24 y 31, donde el horario se reduce y la atención concluirá a las 15:00 horas.

Durante el 25 de diciembre de 2025 y los primeros tres días de enero de 2026 estos centros no abrirán al público, detalló la Sedema de la Ciudad de México.

Agregó que el reinicio de actividades está programado para el 5 de enero de 2026.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, precisó que se trata de una edición limitada. Crédito: X/@GobCDMX.

Recomendaciones para la ciudadanía y normatividad aplicable

La Sedema exhortó a los propietarios y poseedores legales de vehículos que portan matrícula de la Ciudad de México a tomar previsiones ante la suspensión de las actividades en este periodo.

El comunicado subraya la importancia de verificar las fechas y horarios, ya que el servicio se reanudará al siguiente día hábil, el 2 de enero de 2026 en los módulos de atención, y el 5 de enero en los Centros de Verificación.

La dependencia local recordó que la decisión de suspender actividades se respalda en el artículo 74, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo y en la fracción XIII del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular.

La Sedema exhortó a los propietarios y poseedores legales de vehículos que portan matrícula de la Ciudad de México a tomar previsiones ante la suspensión de las actividades en este periodo. Foto: Sedema

“Los propietarios deben considerar las fechas de suspensión de actividades para evitar contratiempos en sus trámites”, señala la dependencia capitalina.

Las acciones anunciadas impactan directamente en el cumplimiento de los calendarios oficiales y la movilidad de los ciudadanos durante la temporada de fiestas.

Sedema hace llamado a programar trámites en estas fechas decembrinas

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México hizo diferentes llamados a la ciudadanía para estas fechas decembrinas en relación a la operación de los Centros de Verificación.

  • Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México reiteró el llamado a programar con anticipación cualquier trámite relacionado con la verificación vehicular.
  • La dependencia subrayó que toda la información sobre actualizaciones y cambios en los servicios puede consultarse a través de los canales oficiales y la Gaceta Oficial de la CDMX.

