Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX iniciará en 2026, confirma Clara Brugada (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que en 2026 empezará la remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Durante una conferencia de prensa realizada en la alcaldía Iztacalco, la mandataria confirmó su objetivo de mejorar las condiciones del Metro CDMX.

Tras la reapertura de la Línea 1 hasta Observatorio, la siguiente línea que será intervenida será la que va de Indios Verdes a Universidad. Aunque anteriormente adelantó que en estos últimos meses de 2025 inició la primera fase de estudios, pretenden que para el próximo inicien los trabajos para remodelar la Línea 3.

Clara Brugada resaltó el compromiso de su administración con el STC Metro enfatizó que se apostará por invertir recursos como nunca antes en este sistema de transporte. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, anunció que el próximo año se realizará la renovación integral de la Línea 3 del Metro CDMX.

Clara Brugada confirmó que la remodelación de la Línea 3 empezará en 2026. Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Línea 3 del Metro CDMX será remodelada en 2026

La mandataria capitalina aclaró que, cuando habla de renovación, se refiere a un proceso completo y no a un simple mantenimiento mayor, así lo compartió:

“El próximo año vamos a renovar la Línea 3 del Metro, y cuando digo renovar es por completo, no un mantenimiento mayor, no, una renovación, como la Línea 1, que acabamos de entregar hasta el metro Observatorio”, precisó.

La funcionaria subrayó que para esta modernización de la Línea 3 se destinarán miles de millones de pesos, justificando la magnitud de la inversión por la antigüedad de la red: “Nuestro metro ya tiene más de cincuenta años y hay que apostarle a que ese gran transporte, el más grande de América, el más barato en su tarifa, pueda seguir apoyando a la población”. Brugada concluyó su mensaje anticipando que abordaría el tema de la tarifa del Metro.

¿Línea 3 del Metro CDMX cerrará en 2026?

Línea 3 del Metro CDMX será remodelada en 2026 ( X/@andreslajous)

La jefa de gobierno indicó durante la presentación del proyecto correspondiente a la Línea 3 del Metro CDMX que no habrá cierres escalonados durante el primer semestre del año 2025. Esta postura contrasta con el esquema que se aplicó en la rehabilitación de la Línea 1.

Los trabajos de modernización de la Línea 3 se iniciarán hasta finales de 2025, como expuso en su Primer Informe de Gobierno, pero los trabajos más importantes se realizarán en 2026. Hasta el momento las autoridades no han explicado si habrá cierres de estaciones o cómo será esta etapa de remodelación.