Clima CDMX: activan alerta amarilla en estas 8 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 16 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población por el ambiente frío esperado

La Ciudad de México emitió
La Ciudad de México emitió una aviso especial por bajas temperaturas en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México, por lo que se prevé un ambiente frío para el amanecer de este próximo martes 16 de diciembre, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado compartido este lunes 15 de diciembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán ocho alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán ambiente frío para el amanecer de este próximo martes 16 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX lanzó una serie de recomendaciones a la población. Crédito: Cuartoscuro

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo martes 16 de diciembre.

Protección Civil de la capital del país detalló que en estas ocho alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este martes 16 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas ocho alcaldías para la mañana de este martes 16 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este martes 16 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla por bajas
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 16 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 16 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

