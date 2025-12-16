México

Asesinaron a tres personas y los dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Se trata de tres hombres adultos, los cuales habrían recibido impactos de balas

Al lugar arribó personal de
Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado para recopilar pruebas y realizar el levantamiento de los cuerpos. Imagen ilustrativa. Crédito: FGE Michoacán

Tres hombres fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta en un sendero ubicado a la orilla de la carretera Morelia–Pátzcuaro en el estado de Michoacán.

El hallazgo, según reportes de medios en la zona, tuvo lugar la tarde de este lunes, a la altura de la localidad de Uruapilla, perteneciente al municipio de Morelia.

Además, se ha destacado que la camioneta con las personas sin vida se encontraba en las inmediaciones del fraccionamiento Arko San Pedro.

Las tres victimas presentaban impactos de armas de fuego.

Cómo se localizó la camioneta con tres cuerpos en Morelia, Michoacán

Según reportes, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de una camioneta sospechosa ubicada en sendero que conecta la ciudad de Pátzcuaro con Morelia.

Al recibir los reportes, elementos de la policía municipal de Morelia y de la Guardia Civil acudieron al lugar y tras encontrar manchas de sangre habrían alertado a la Fiscalía General de Estado de Michoacán (FGE).

Una vez arribaron los elementos de la FGE hallaron a tres hombres sin vida al interior del vehículo señalado.

Los cuerpos fueron localizados al
Los cuerpos fueron localizados al interior de una camioneta de la marca Jeep. Crédito: Redes sociales

Según reportes extraoficiales, dos de las víctimas se encontraban en los asientos traseros y uno en la cajuela. Además, se presume que todos heridas de arma de fuego.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró la zona para llevar a cabo la recopilación de evidencias y el levantamiento de los cuerpos para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Características de la camioneta encontrada con cuerpos en Morelia

Según reportes de medios en la zona y fotografías publicadas en redes sociales, el vehículo donde fueron encontrados los cuerpos se trataría de un Jeep, modelo Compass, de color gris oscuro y con placas PHS-917-B.

Reportes recientes han revelado que la camioneta se encontraba cerrada al momento, lo que habría obligado a los rescatistas a utilizar equipo para poder extraer los cuerpos.

Características de las víctimas

Diversos reportes de medios locales, como Red Michoacán, han señalado en reportes que estas serían algunas de las características de las personas encontradas sin vida al interior de la camioneta, sin embargo, no han sido confirmadas por autoridades oficiales.

Las víctimas podrían corresponder a un hombre de entre 45 y 50 años, moreno claro, que vestía chamarra negra con cierre, pantalón de mezclilla gris, camisa azul a cuadros y zapatos color miel; un masculino de aproximadamente 33 años, moreno, de complexión media, usaba bigote, playera negra y pants grises; y un individuo robusto, de piel morena clara, que vestía pants crema y playera azul.

Asimismo, hay reportes que señalan que los tres hombres tendrían el denominado “tiro de gracia”.

Datos relevantes de la noticia

  • Tres hombres fueron hallados muertos presuntamente por arma de fuego dentro de una camioneta en la carretera Morelia–Pátzcuaro, Michoacán.
  • El hallazgo ocurrió tras una llamada anónima
  • Las víctimas estaban en los asientos traseros y la cajuela
  • No han sido identificados oficialmente, pero medios locales describieron sus características físicas
  • La Fiscalía de Michoacán aseguró la zona y abrió una investigación

