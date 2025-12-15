México

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Además, cuentan con capacidad económica para corromper a personal penitenciario

Parte de las acciones de traslado (SSPC)

Las autoridades federales informaron sobre el traslado de 25 personas privadas de su libertad en Michoacán a diversos penales federales debido a las capacidades que presentaban para ser generadores de riesgo en los centros estatales.

Durante su intervención en la conferencia de prensa del 14 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habló sobre las razones por las que los sujetos fueron trasladados.

"Estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales", compartió el funcionario.

Según explicó García Harfuch, la permanencia de los 25 sujetos representaba la posibilidad de riesgos de reagrupamiento criminal, así como incremento de tensiones internas, a lo que se suma la posibilidad de motines y actividades de presión colectiva.

Los sujetos trasladados (SSPC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario, en conjunto con miembros de la Guardia Nacional fueron los encargados de realizaron los traslados de Cerezos de Michoacán a los penales federales.

Las autoridades detallaron que, de los 25 reos trasladados

  • 10 fueron llevados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 14 en Durango
  • Cinco fueron trasladados al CEFERESO No. 4 en Nayarit
  • Otros cinco fueron trasladados al CEFERESO No. 5 en Veracruz
  • Cinco más al CEFERESO No. 18 en Coahuila

Mientras que en el operativo participaron 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal.

Al ser cuestionado acerca de si entre los sujetos enviados a peales federales hay uno que se de relevancia para Estados Unidos, García Harfuch aseguró que ninguno es buscado por el país vecino del norte.

Ninguno de estos veinticinco tiene orden de extradición. Son más bien por las razones que, que informamos aquí en el mensaje inicial, donde, pues generan inestabilidad en los centros penitenciarios locales y en un centro penitenciario federal, pues se, se evita este tipo de conductas”, comentó el titular de la SSPC.

El material compartido por las autoridades muestra los rostros y nombres de los sujetos a los que les cambiaron de penal.

Omar García Harfuch informó sobre las acciones (Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel)

Explosión de coche bomba en Michoacán

El estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla es en el que ocurrió la explosión de un coche bomba en , hechos que fueron identificados de manera preliminar por la Fiscalía General de la República (FGR) como “terrorismo” y que fueron reclasificados como delincuencia organizada.

La explosión ocurrida el 6 de diciembre en inmediaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana dejó la muerte de seis personas, además de daños en diversos inmuebles aledaños. Las averiguaciones de las autoridades estatales establecen que la unidad vehicular entró desde Colima.

