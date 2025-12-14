México

Metro CDMX: esta será la tarifa para 2026, según reveló Clara Brugada

El gobierno capitalino precisó qué pasará con el costo para viajar en la red del STC Metro tras el aumento a la tarifa de transporte público concesionado

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) es uno de los medios más usados por la población que vive en la Ciudad de México, miles de usuarios viajan diariamente en alguna de las 12 líneas que componen la red. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, reconoció la importancia de este medio de transporte, así que habló al respecto de la tarifa que tendrá para 2026.

Desde que Clara Bugada llegó a la capital, aseguró que el STC Metro recibirá una inversión millonaria, y uno de los proyectos que ya entregaron fue la modernización de la Línea 1 en el tramo Observatorio - Pantitlán.

Pero, tras las mejoras que recibió la línea rosa, así como los proyectos futuros que pretenden realizar las autoridades —como es la modernización de la Línea 3 del Metro CDMX—, la población se cuestionó si la tarifa del STC Metro también aumentará.

Clara Brugada revela la tarifa del Metro CDMX para 2026

Recientemente, Clara Brugada anunció en conferencia de prensa en Magdalena Mixihuca que la tarifa del Metro CDMX se mantendrá en cinco pesos ($5.00) por viaje para el próximo 2026. Pese a los proyectos en puerta, así como las mejoras de las instalaciones, la mandataria aseguró que no habrá incremento a la tarifa del STC.

“No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo”, afirmó.

La jefa de gobierno explicó que el costo real de cada viaje en el Metro asciende a 13 pesos, pero el boleto que se vende a la población permanece en cinco pesos debido a un subsidio. “Les quiero decir que cada viaje del Metro cuesta 13 pesos ($13.00) y el boleto que se le vende a la población es de cinco pesos, hay un subsidio, el mayor programa social de la ciudad va al Metro”, señaló.

La Línea 1 del Metro CDMX conectará con el Tren Interurbano México - Toluca en 2026. Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Por otra parte, subrayó que el gobierno local absorbe entre cinco y trece pesos por cada viaje, lo que representa miles de millones de pesos destinados a apoyar económicamente a quienes utilizan este sistema de transporte. “Por cada viaje del Metro, la ciudad subsidia de 5 a 13 pesos, es importante que lo sepan, ahí se van miles de millones de pesos para apoyar a la población que usa el metro”, puntualizó.

Clara Brugada insistió en que el Metro de la Ciudad de México es el más barato del mundo y reiteró la decisión de mantener la tarifa sin incrementos para el próximo año. “El metro es el más barato del mundo, la noticia es que no vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante, vamos a seguir subsidiando el metro”, declaró en la conferencia de prensa.

Congreso CDMX aprueba presupuesto millonario para el Metro y modernización de la Línea 3

La jefa de Gobierno defendió la política de subsidio como una medida orientada a la política social, con el objetivo de reducir desigualdades y proteger el ingreso de quienes dependen diariamente de este sistema para trabajar, estudiar o realizar actividades básicas.

El Gobierno CDMX informó que
El Gobierno CDMX informó que la Línea 3 del Metro será modernizada y los trabajos empezarán este 2025. (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En el mismo acto, Brugada informó que el Congreso de la Ciudad de México aprobará el presupuesto 2026, el cual contempla la renovación de la línea 3 del Metro. “Este lunes 15 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobará el presupuesto 2026 y dentro de las proyecciones se encuentra la renovación de la línea 3 del Metro”, indicó.

Al finalizar la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno remarcó que la capital del país ofrece las tarifas de transporte más accesibles tanto a nivel nacional como internacional, y que el Metro de la Ciudad de México encabeza esta lista.

