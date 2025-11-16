México

Reabren la Línea 1 del Metro CDMX después de tres años de obras: así fue el recibimiento del público

Entre confusión, servicio gratuito y aplausos por la extensión del servicio, las autoridades pusieron en marcha el tramo Juanacatlán - Observatorio

Reabren la nueva Línea 1
Reabren la nueva Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio tras más de tres años de obras (Luz Coello/ Infobae México)

Tuvieron que pasar tres años y cuatro meses para que usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) pudieran usar nuevamente el trayecto de Observatorio a Pantitlán. El 11 de julio de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México cerró la Línea 1 y abrió en su totalidad este domingo 16 de noviembre.

En punto de las 11:00 horas Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, encabezó la ceremonia de apertura y reconoció la modernización de la nueva Línea 1 del Metro en beneficio de miles de usuarios

“Hoy estamos haciendo en este momento, que es dar pie a que la Línea 1 de este gran Metro inicie sus actividades desde Pantitlán hasta Observatorio, abriendo tres estaciones: la de Juanacatlán, Tacubaya y este lugar, que ahora se le llama Complejo Observatorio y que logra la reapertura completa de la Línea 1″, compartió.

Después de tres años de obras en la Línea 1, el servicio ya opera de Pantitlán a Observatorio en sus 20 estaciones remodeladas. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

Así fue la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX hasta Observatorio

Infobae México realizó un recorrido en las nuevas instalaciones. Las autoridades capitalinas anunciaron que a partir de las 13:30 horas el servicio empezaría a operar y de manera gratuita en el tramo Observatorio - Juanacatlán. Pero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicados en los torniquetes de la estación Chapultepec desconocían la información, lo que generó confusión entre los pasajeros.

El tren que arribó a las 13:30 horas a Chapultepec fue desalojado, pues el personal del STC explicó que desconocía a partir de qué momento los trenes ya podían llegar a Observatorio. Minutos más tarde, tanto personal del STC como de la SSC coordinaron acciones para anunciarle al público la extensión del servicio. “¡El servicio ya llega a Observatorio!”, los pasajeros permanecieron adentro para seguir su trayecto.

El primer tren que llegó a Observatorio proveniente de Pantitlán arribó alrededor de las 13:42 horas, salió de la estación Chapultepec a las 13:40 horas, por lo que el trayecto Juanacatlán - Observatorio tomó dos minutos de recorrido.

Entre la ilusión y sorpresa por ver funcionar el último tramo que permaneció cerrado por dos años, los primeros pasajeros en arribar al nuevo complejo multimodal se animaron a aplaudir al salir, otros más sacaron sus celulares para grabar y tomar videos de este momento.

¿Por qué tardó tanto la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX?

Gobierno CDMX reabrió la Línea
Gobierno CDMX reabrió la Línea 1 del Metro después de tres años (@GobCDMX)

Durante la conferencia que encabezó la mandataria, explicó que la intervención a la línea rosa fue de las más rápidas en todo el mundo, pese a que la obra se prolongó por dos años más —pues prometieron que la modernización sería en un año—, aclaró lo complejo que fue la modernización.

“No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total, todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados, ni un tornillo quedó de antes. Así que hay que reconocer, también reconocer, porque dirán ‘fue mucho tiempo’, pues no, la renovación de esta línea se convierte en la renovación más rápida de todo el mundo, tomando en cuenta líneas de Metro que se han renovado en otros países".

