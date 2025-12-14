Cómo preparar palomitas de sabores, una fusión deliciosa entre lo dulce y lo salado

Palomitas de sabores, una receta que combina lo salado con lo dulce - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palomitas de maíz han dejado de ser solo la botana predilecta de los cines para convertirse en un snack creativo que se puede adaptar a todos los gustos. Con ingredientes sencillos es posible transformarlas en una botana dulce ideal para compartir.

La receta de palomitas de sabores combina lo crujiente del maíz con un caramelo casero y dulces variados. Chocolates, pretzels o barras con galleta aportan textura y contrastes de sabor, dando como resultado un snack visualmente atractivo y lleno de personalidad.

El uso de utensilios adecuados, como el termómetro para caramelo, es clave para poder lograr la consistencia correcta, el alcanzar la temperatura indicada garantiza un caramelo brillante y bien adherido. También es importante seguir las medidas para evitar que el caramelo se queme.

Receta de palomitas de sabores

Se trata de una preparación fácil y rápida que puedes compartir en familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es de Paulina Abascal y el paso a paso lo encuentras dentro del portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y tardarás aproximadamente 25 minutos en realizarlas. Al finalizar el rendimiento total será de ocho bolsitas de 14 centímetros.

Ingredientes

5 tazas de palomitas de maíz (40 g)

cantidad suficiente de aceite para engrasar

1½ tazas de tus dulces favoritos (chocolates confitados, barras de chocolate con galleta, pretzels, entre otros), trocéalos si son grandes

Caramelo

¼ de taza de agua (60 ml)

½ taza de azúcar (100 g)

¼ de taza de azúcar mascabado (50 g)

2 cucharadas de jarabe de maíz (50 g)

3 cucharadas de mantequilla (45 g)

1 cucharadita de bicarbonato (4 g)

1 cucharadita de sal (2 g)

Utensilios especiales

termómetro para caramelo

1 tazón

2 cucharas soperas y 2 charolas engrasadas

8 bolsitas de papel de 14 cm

Preparación

Para preparar el caramelo, pon en una olla el agua con ambos azúcares, el jarabe de maíz y la mantequilla. Pon la olla sobre el fuego y cocina la mezcla hasta que tenga una temperatura de 149 °C, aproximadamente durante 10 minutos; la mezcla se verá espesa y con burbujas grandes

Agrega el bicarbonato y la sal y retira la olla del fuego. Es muy importante que te ayude un adulto. Agrega al tazón la mitad de las palomitas y del caramelo; mezcla con las cucharas hasta cubrir casi por completo las palomitas y vacíalas en una de las charolas, extendiéndolas

Repite el paso anterior con las palomitas y el caramelo restantes; si es necesario puedes entibiarlo

Cuando las palomitas estén tibias, agrégales los dulces y combínalos, se derretirán un poco

Empaca las palomitas de sabores en las bolsitas

¿Cuáles son los beneficios de comer palomitas de maíz?

Comer palomitas naturales sin ningún tipo de complemento resulta beneficioso para el cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palomitas de maíz son un grano entero, lo que las convierte en una buena fuente de fibra. Este nutriente favorece la digestión y ayuda a generar sensación de saciedad. Por ello, pueden ayudar a controlar el apetito.

De acuerdo con la Fundación Clínica Shaio “si está considerando hacer un plan nutricional para bajar de peso, incluir palomitas de maíz es una buena alternativa, debido a su contenido en fibra es un alimento que genera sensación de saciedad y llenura. Una porción sin aceite, sal, mantequilla o cualquier saborizante artificial sirve para suplir un pasaboca entre comidas”.

Además también son una fuente de energía lo que permite que se puedan comer después de hacer ejercicio. Cuando se preparan sin exceso de grasa o azúcar, son bajas en calorías. Esto las convierte en una opción más ligera frente a otros snacks industriales.

Destacan por ser económicas y fáciles de conseguir. Esto permite que se integren fácilmente a la dieta diaria. Con creatividad, pueden adaptarse a versiones dulces o saladas.

Los mejores snacks saludables para el día a día

Comer frutas naturales es uno de los mejores y mas saludables snacks - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los snacks saludables destacan las frutas frescas y deshidratadas ya que aportan vitaminas, minerales y energía rápida. Son ideales para media mañana o como postre.

Las frutas de temporada picadas en pequeños trozos son también otra manera para comer de manera saludable.

El yogurt natural con semillas o fruta es otra opción equilibrada. Combina proteína, calcio y probióticos. Es práctico y fácil de personalizar según el gusto de cada quien.

Finalmente, las palomitas naturales se posicionan como un snack accesible y versátil. Al controlar los ingredientes, pueden ser tanto saludables como indulgentes. Todo depende del equilibrio y la moderación.