Cómo preparar pan francés de panqué de plátano, una postre casero dulce y gourmet

Un postre perfecto para comer en cualquier momento del día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir un panqué de plátano en pan francés puede sonar atrevido, pero el resultado es una receta que deslumbra por su textura, su aroma y un equilibrio de dulzor que conquista desde el primer bocado. Esta versión combina una base casera de plátano Tabasco muy maduro con crema de caramelo y rodajas caramelizadas de plátano dominico, elevando el desayuno tradicional a la categoría de postre de alta repostería.

La preparación destaca por un panqué húmedo, perfumado con canela y enriquecido con nueces pecanas troceadas. Su consistencia firme permite que cada rebanada absorba la mezcla láctea sin desmoronarse, lo que garantiza un dorado uniforme en la sartén y una textura interna suave y esponjosa. A ello se suma una crema de caramelo sedosa que complementa el acabado final del platillo sin opacar el sabor natural del plátano.

El toque que termina por darle identidad a esta receta viene con las rodajas de plátano dominico caramelizadas con soplete, que aportan un contraste crujiente y decorativo. El conjunto crea un postre cálido, vistoso y con un carácter casero que invita a saborearlo lentamente.

Receta de pan francés de panqué de plátano

Un bizcocho que combina lo cremoso del plátano con la suave textura del panqué - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y tardarás aproximadamente una hora y 50 minutos en terminarlo. Al finalizar el rendimiento será de 8 porciones.

Ingredientes

Panqué

370 g de pulpa de plátano Tabasco muy maduro

40 g de yogur griego

3 huevos

150 ml de aceite + cantidad suficiente

250 g de azúcar morena

350 g de harina de trigo de fuerza + cantidad suficiente

4 g de sal

7 g de bicarbonato

7 g de polvo para hornear

3 g de canela en polvo

150 g de nueces pecanas troceadas

Crema de caramelo

200 g de azúcar

100 ml de crema para batir

30 g de mantequilla fría

Rodajas de plátano dominico

3 plátanos dominicos

100 g de azúcar

Terminado

200 ml de leche 200 ml de crema entera + cantidad al gusto

30 g de azúcar

2 huevos

16 cucharadas de mantequilla

azúcar mascabado al gusto

Preparación

Panqué

Precaliente el horno a 170 °C

Acreme en la batidora, con el aditamento de pala, la pulpa del plátano con el yogur. Reserve

Mezcle, sin incorporar aire, los huevos, el aceite y el azúcar

Tamice la harina con la sal, el bicarbonato, el polvo para hornear y la canela. Mézclelos con las nueces.

Incorpore a la mezcla de harina la mezcla de huevos y, después, la mezcla de plátano

Engrase con aceite un molde rectangular, enharínelo y llénelo con la mezcla. Hornéelo durante 45 minutos. Sáquelo del horno, deje que el panqué se enfríe por completo, desmóldelo y córtelo en ocho rebanadas

Crema de caramelo

Caramelice sobre el fuego el azúcar hasta que tenga una temperatura de 180 °C. Retírela del fuego e incorpórele la crema con mucho cuidado. Ponga la mezcla sobre el fuego un par de minutos e incorpórele la mantequilla. Retírela del fuego y resérvela hasta que la utilice

Rodajas de plátano dominico

Corte los plátanos en rodajas de 1.5 milímetros aproximadamente y uniforme su tamaño cortándolas con un cortador de 1.5 centímetros de diámetro

Extienda las rodajas de plátano sobre papel siliconado y espolvoréelas con el azúcar. Caramelícelas con ayuda de un soplete y resérvelas hasta que las utilice

Terminado

Licue todos los ingredientes, excepto la mantequilla y el azúcar mascabado

Coloque sobre el fuego un sartén con 2 cucharadas de mantequilla. Cuando esté caliente, sumerja una rebanada de Panqué en la mezcla de leche y fríala en el sartén por todos sus lados, hasta que se dore. Cubra con azúcar mascabado toda la rebanada y resérvela caliente. Repita este paso con las rebanadas de Panqué restantes, añadiendo más mantequilla con cada rebanada

Sirva cada rebanada decorada con Rodajas de plátano dominico y Crema de caramelo

El plátano: ¿Qué es y qué beneficios aporta?

El plátano es una fruta con muchas vitaminas y nutrientes que benefician la salud del cuerpo humano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más versátiles y consumidas en México y el mundo. Su sabor dulce, su pulpa suave y su disponibilidad durante todo el año lo convierten en un ingrediente esencial tanto en recetas tradicionales como en preparaciones contemporáneas.

De acuerdo con Educación para la Salud “el plátano es una fruta con diversos beneficios, incluso para las personas diabéticas o con sobrepeso. Nos ayuda a moderar los niveles de azúcar en la sangre después de comer, reducir el apetito y evitar problemas intestinales

Además de sus beneficios, el plátano destaca por su capacidad para intensificar sabores en postres y panes sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar. Su versatilidad permite incorporarlas en platillos donde funciona como protagonista.