México

¿Qué tan saludable es el bacalao?

Este pescado blanco es uno de los platillos más consumidos en temporada navideña

Este platillo es uno de
Este platillo es uno de los esenciales de la cena de Navidad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El bacalao es un pescado blanco ampliamente consumido en todo el mundo, conocido tanto por su sabor suave como por sus múltiples beneficios nutricionales. Su carne, generalmente baja en grasa y de textura firme, lo convierte en una opción saludable para quienes buscan mantener una dieta equilibrada. Analizar su composición y los efectos de su consumo permite comprender por qué se considera un alimento aliado para la salud.

En términos nutricionales, el bacalao es una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, lo que lo convierte en un alimento ideal para el desarrollo muscular y la reparación de tejidos.

La carne de este pescado
La carne de este pescado es rica en nutrientes esenciales para el bienestar del organismo. Foto: (iStock)

A diferencia de otras fuentes de proteína animal más grasas, como algunas carnes rojas, el bacalao ofrece estas proteínas con un contenido reducido de calorías y grasas, lo que contribuye a una alimentación más ligera y saludable.

Otro de los grandes beneficios del bacalao es su aporte de ácidos grasos omega-3. Aunque su contenido de grasa es menor que en pescados azules como el salmón o la caballa, el bacalao aún proporciona estas grasas saludables que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”) y a mantener la salud cardiovascular. El consumo regular de bacalao se ha asociado con la disminución del riesgo de enfermedades del corazón, hipertensión y problemas inflamatorios, gracias a la acción antiinflamatoria de los omega-3.

El bacalao también es rico en vitaminas y minerales esenciales. Destacan la vitamina B12, fundamental para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso, y la vitamina D, que contribuye a la salud ósea y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Entre los minerales, el bacalao aporta yodo, importante para el funcionamiento correcto de la tiroides, y selenio, un antioxidante que protege las células del daño oxidativo y fortalece las defensas naturales del cuerpo.

Existen múltiples formas de preparar
Existen múltiples formas de preparar el bacalao. Foto: (iStock)

No obstante, es importante tener en cuenta la forma en que se prepara el bacalao. El bacalao fresco es la opción más saludable, ya que permite controlar la cantidad de sal y grasa añadida durante la cocción. Por otro lado, el bacalao salado, una preparación tradicional en varias culturas, contiene niveles elevados de sodio que pueden resultar perjudiciales para personas con hipertensión o problemas cardiovasculares. Por ello, se recomienda desalarlos antes de su consumo y moderar su ingesta.

En conclusión, el bacalao es un pescado nutritivo, bajo en grasa y rico en proteínas, vitaminas y minerales, con beneficios significativos para la salud cardiovascular, ósea y metabólica. Incorporarlo de manera equilibrada dentro de la dieta, preferiblemente en su versión fresca o cocida, puede ser una estrategia efectiva para mejorar la alimentación y el bienestar general. Su sabor versátil y sus múltiples presentaciones culinarias lo hacen no solo saludable, sino también fácil de integrar en distintas recetas.

