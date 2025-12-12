México

Personal de limpia bloquea Fray Servando al tirar y quemar basura en protesta

Los trabajadores arrojaron diversos objetos para romper vidrios del primer y segundo piso de edificio

Manifestación basura Fray Servando trabajadores
Manifestación basura Fray Servando trabajadores de limpia (@OVIALCDMX/X)

La avenida Fray Servando Teresa de Mier permanece cerrada esta mañana debido a una protesta encabezada por personal de limpia adscrito a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, quienes arrojaron y quemaron basura sobre la banqueta como forma de manifestación luego de que, aseguran, se les negó la incorporación a un sindicato.

Desde las primeras horas del día, los inconformes bloquearon la circulación entre Eje Central y la avenida Isabel La Católica, a la altura de Simón Bolívar, generando un importante caos vial en la zona centro.

Los trabajadores señalaron que su intención no es afectar a la ciudadanía, pero afirmaron que llevan meses solicitando su afiliación sindical sin recibir respuesta favorable, lo que —según expresan— vulnera sus derechos laborales y limita su acceso a prestaciones y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Los manifestantes vaciaron camiones de bolsas y montones de basura en la banqueta y posteriormente les prendieron fuego como acto de presión. Asimismo, usaron parte de la basura orgánica como proyectiles contra las ventanas del primer y segundo piso.

Minutos después, los manifestantes rompieron ventanales con sillas, piedras y con la basura que estaba en la banqueta.

Buscan la sindicalización

Está cerrada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier desde Eje Central hasta Isabel La Católica Crédito: X/@OVIALCDMX

A través de su cuenta oficial en X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que la circulación continúa cerrada en el tramo mencionado y llamó a los conductores a tomar previsiones, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito.

“Continúa cerrada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier desde Eje Central hasta Isabel La Católica por presencia de manifestantes”, reiteró la SSC, precisando que la obstrucción se localiza particularmente a la altura de la calle Simón Bolívar.

Los trabajadores de limpia insistieron en que su demanda principal es el reconocimiento de su derecho a la sindicalización a través de un dígito y que no les han dado respuesta a pesar de que hay se habían iniciado las negociaciones.

Manifestación de trabajadores de limpia
Manifestación de trabajadores de limpia y tiran basura en banqueta de Fray Servando Teresa de Mier (especial)

Algunos señalaron que las autoridades administrativas han pospuesto repetidamente las mesas de diálogo, por lo cual se mantienen alrededor de 20 camiones con basura como forma de protesta en la colonia Centro.

Hasta el momento, los manifestantes han señalado que no se moverán si no hay un acuerdo con los representantes del Gobierno capitalino. Mientras la vialidad permanecerá cerrada hasta que concluyan las negociaciones o los trabajadores decidan retirar el bloqueo y la basura incendiada.

Mientras tanto, automovilistas, transporte público y peatones continúan enfrentando complicaciones en uno de los principales corredores viales del centro de la Ciudad de México.

Autoridades recomiendan usar la vía alterna Eje 2 Sur, para evitar la zona afectada.

