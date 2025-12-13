México

Mexicano se vuelve viral al vivir su primer sismo y tsunami en Japón: “No me voy a morir encuerado”

Giordany Chan documentó el momento exacto del temblor y la alerta de tsunami junto a su esposa japonesa, Yukita Chan

El testimonio de Giordani Chan
El testimonio de Giordani Chan expone las diferencias culturales ante los sismos entre México y Japón.

El pasado 8 de diciembre, un sismo de magnitud 7.6 grados sacudió el noroeste de Japón, provocando que las autoridades activaran una alerta de tsunami en varias zonas costeras. Aunque el país asiático está acostumbrado a este tipo de fenómenos naturales, el movimiento telúrico generó preocupación entre residentes y extranjeros, especialmente por la intensidad con la que se percibió en algunas regiones.

En medio de este escenario, un video publicado en TikTok se volvió viral por mostrar la reacción de un joven mexicano que vivía por primera vez un sismo de gran intensidad en Japón. Se trata de Giordany Chan, quien reside en Tokio y está casado con la influencer japonesa Yukita Chan, creadora de contenido en redes sociales.

El video muestra el momento exacto en que Giordani comienza a sentir el movimiento mientras se encontraba en casa junto a su esposa. Visiblemente nervioso, el joven expresa su desconcierto ante la situación: “Se está moviendo todo”, se le escucha decir al inicio de la grabación.

Conforme el sismo avanza, la tensión aumenta y Giordani intenta describir lo que está sintiendo: “Está temblando suavecito. Suavecito, pero constante. ¿Ve? Se está haciendo más duro. A la ver-- a la ver-- se está moviendo todo. Eh, el Big One”.

El movimiento no se detiene y la preocupación crece: “Ah, no seas cabrón. Mi primer temblor fuerte en Japón, güey. No sé qué hacer, ¿qué hago?”, dice entre risas nerviosas, mientras recuerda que debe ponerse zapatos y revisar si todo está bien en la casa.

Durante el video, Giordani explica que las viviendas japonesas, al ser mayormente de madera, hacen que la experiencia sea distinta: “En las casas se siente más feo todavía porque, pues la casa es de madera y las bases se empiezan a mover, pero afuera no se siente tanto, solo se ven los cables moverse”.

La conversación continúa mientras ambos intentan entender la situación. Yukita revisa las noticias y le informa a su esposo sobre la gravedad del sismo y la alerta emitida en el norte del país. Giordani, aún incrédulo, reacciona con frases que rápidamente se volvieron virales: “No me voy a morir encuerado, estás loca, güey”.

Minutos después, Yukita le advierte sobre la posible llegada de un tsunami, lo que incrementa la tensión: “Dice que viene de tres metros. Viene pronto. Escapa, dice, pero ahora escapa”.

Giordani intenta mantener la calma y envía un mensaje de tranquilidad a quienes siguen sus redes: “Nosotros estamos bien, estamos a salvo. Yo sé que ustedes siempre nos preguntan cada vez que tiembla aquí en Japón. Entonces, estamos bien. Muchas gracias”.

Giordani Chan enfrentó por primera vez un fuerte movimiento telúrico en Japón y su experiencia fue documentada en TikTok. Crédito: TikTok / Yukita-Chan

Tras la viralización del video, Giordany publicó otro clip en el que explicó con más detalle cómo vivió la experiencia y respondió a quienes lo criticaron por no saber qué hacer siendo mexicano: “Mucha gente empezó en los comentarios de: ‘Ay, ¿por qué no sabe qué hacer si es de México?’”.

El joven aclaró que ha vivido la mayor parte de su vida en Querétaro, una zona donde los sismos fuertes no son frecuentes: “Carnal, yo viví los últimos quince años de mi vida en Querétaro. El único terremoto fuerte que se siente es la gente bailando en Panteón Rococó en la feria”.

Giordani también explicó que los sismos en Japón se perciben de forma distinta:“Los temblores en Japón son toda una experiencia, carnal, y la mía empezó mientras acariciaba a mi gatita… y en eso la casa empezó a crujir”.

Sobre el miedo que sintió, fue honesto: “Yo empecé a sentir miedo porque dije: ‘Chandle, no traigo bolillo, güey’”, aunque aseguró que recordó lo aprendido en México:“No corro, no grito, no empujo. ‘Con eso la hago’, yo dije”.

Giordani Chan enfrentó por primera vez un fuerte movimiento telúrico en Japón y su experiencia fue documentada en TikTok. Crédito: TikTok / Giordany-Chan

Finalmente, explicó que el sismo fue de nivel seis en la escala Shindo, utilizada en Japón, lo que equivale a una intensidad muy alta:“Es una escala del uno al siete… si es seis plus, significa que estuvo bien perro”.

El testimonio de Giordani Chan no solo generó risas, sino también reflexión sobre las diferencias culturales, la percepción del riesgo y cómo incluso en países altamente preparados, la naturaleza sigue imponiendo respeto.

