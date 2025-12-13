Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

El amparo promovido por Jacobo Reyes León se estableció ante la justicia federal bajo la causa de "evitar actos privativos de la libertad" | Redes Sociales

Jacobo Reyes León, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red criminal dedicada al huachicol, tráfico de armas y narcotráfico, solicitó un amparo ante la justicia federal para evitar su detención, luego de ser señalado como uno de los principales operadores del grupo delictivo en el que también figura el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

De acuerdo con registros consultados del Poder Judicial de la Federación (PJF), el juicio de amparo fue presentado por Reyes León el 25 de noviembre de 2025 aunque su trámite se encuentra detenido debido a inconsistencias en la ratificación de su firma.

Un juzgado federal le impuso una prevención para que comparezca personalmente en un plazo de tres días y confirme que la demanda fue efectivamente suscrita por él, advirtiendo que, de no hacerlo, el recurso será tenido por no presentado:

“Dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta (...)”, sentencia el documento.

Raúl Rocha Cantú pidió a la FGR obtener un criterio de oportunidad para poder ser testigo colaborador de las investigaciones que se le adjudican por presunto huachicol, tráfico de armas y otros delitos | Instagram / @raulrocha777

Poco después, agrega lo siguiente:

“Ello con la finalidad de cerciorarse que el mismo fue suscrito efectivamente por la parte agraviada, dado que la firma constituye la manifestación de voluntad (...) Apercibido que, de no ratificar el ocurso de mérito en el plazo concedido, se tendrá por no presentado”, puntualiza el acuerdo publicado este viernes en el expediente 1210/2025.

Según el expediente judicial, Jacobo Reyes León solicitó la protección “contra actos privativos de libertad” sin que en el escrito se precise la existencia de una orden de aprehensión en su contra. No obstante, el recuento legal indica igualmente que la FGR lo identifica como uno de los líderes de una organización criminal.

Por esta última ya existen órdenes de captura contra, al menos, 13 personas. Ahí se incluye a Rocha Cantú.

Huachicol desde el Edomex: el papel de Jacobo Reyes León como político del PRD

Las investigaciones federales refieren igualmente que Reyes León está presuntamente vinculado con delitos de robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), contrabando de combustibles desde Estados Unidos y Guatemala, narcotráfico, así como tráfico y comercialización ilegal de armas.

Parte de estas actividades, según la carpeta penal 495/2025 iniciada en un juzgado federal de Querétaro, habrían sido coordinadas desde el Estado de México.

La carpeta judicial de la FGR señala que Reyes León habría apoyado el huachicol y la comercialización ilegal de combustibles al ser político del PRD en Edomex | Secretaría de la Defensa Nacional / Cuartoscuro

Venta de armas para el CJNG y La Unión Tepito desde la CDMX

Uno de los ejes centrales de la investigación es la empresa Valvón Servicios Integrales, una firma de seguridad privada ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. De acuerdo con la FGR, Reyes León es socio de Jorge Alberto Alberts en dicha compañía, la cual presuntamente era utilizada como fachada para lavar dinero.

Aunado a ello, también se le señala de facilitar la compra, remarcaje y venta de armas a grupos criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, las indagatorias refieren que Reyes León operaba un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca. Desde ahí, según se establece, coordinaba el robo y la comercialización ilegal de combustibles.

Estos señalamientos forman parte de la denuncia anónima que dio origen a la investigación federal y que derivó en la judicialización del caso.

El historial político: ¿cuál es la trayectoria partidista de Reyes León en el Edomex?

La carrera pública de Jacobo Reyes León incluye su participación política. En 2021 fue candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México. Sin embargo, las autoridades ahora lo identifican bajo el alias de “El Lic”.

Sobre esa misma línea, Reyes León también está señalado de sobornar a una fiscal adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para obtener información privilegiada sobre las investigaciones en su contra y la de otros integrantes del grupo.

La funcionaria implicada, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, se encuentra actualmente vinculada a proceso y recluida en un penal federal femenil en Morelos.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez, funcionaria de la FEMDO, se encuentra vinculada a proceso en Morelos por su presunta participación al aceptar sobornos de los personajes implicados en la presunta red criminal de Raúl Rocha Cantú | Redes Sociales

El futuro legal de Raúl Rocha Cantú: la razón del propietario de Miss Universo para cooperar con la FGR

En contraste, el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, habría negociado un criterio de oportunidad con la FGR para convertirse en testigo colaborador, proporcionando información clave sobre la estructura y operaciones de la organización a cambio de no ser procesado penalmente.