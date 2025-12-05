México

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

Las acciones fueron promovidas a pesar de que el empresario mexicano es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República

Qué dijo Omar García Harfuch
Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization (MUO), como parte de una amplia investigación por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

Fuentes federales citadas por La Jornada y El Universal, confirmaron que los activos del empresario regiomontano quedaron bloqueados, aun cuando se encuentra en calidad de testigo colaborador dentro del expediente que integra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las indagatorias, desarrolladas desde hace un año, apuntan a que Rocha Cantú estaría relacionado con al menos 12 presuntos cómplices dedicados a delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría
Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

De acuerdo con documentos ministeriales, la estructura criminal incluiría a operadores identificados como “Kevin”, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, “Alejandro”, “Iker” y Daniel Roldan, quienes introducirían armas de grueso calibre desde Guatemala hacia México, ocultas en cargamentos de ropa y fayuca.

El congelamiento responde a la facultad de la UIF para impedir el movimiento financiero de personas investigadas por delitos graves. En 2024, el organismo emitió 22 acuerdos de bloqueo, con un impacto directo sobre 5 mil 110 cuentas bancarias pertenecientes a 316 sujetos. Rocha Cantú ahora forma parte de esta lista.

La investigación de la FGR también lo relaciona con empresas de seguridad señaladas por presunto lavado de dinero para grupos criminales como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además del uso de centros de distribución vinculados al huachicol en el Estado de México.

La investigación ha sacudido la
La investigación ha sacudido la organización del certamen Miss Universo.

Los escándalos que han marcado a Raúl Rocha Cantú

La trayectoria empresarial de Raúl Rocha Cantú ha estado acompañada de polémicas que constantemente colocan su nombre bajo la lupa pública. Su perfil volvió a acaparar titulares desde que compró el 50% de MUO en enero de 2024, pero los cuestionamientos no son nuevos.

En febrero de 2024, un video difundido por De Primera Mano mostró a Rocha Cantú y Anne Jakkaphong —directora global de MUO— riendo mientras comentaban sobre las reglas de inclusión en Miss Universo. En la grabación se escucha que, aunque mujeres trans, casadas o mayores de 40 años pueden competir, “pueden competir, pero no pueden ganar”. Para muchos, la frase expuso un enfoque comercial por encima del mérito.

Su historial también incluye señalamientos por manipulación en certámenes, conflictos con Lupita Jones, denuncias de uso indebido de fundaciones ficticias y presiones a concursantes para promover productos sin compensación.

El pasado del empresario tampoco ha quedado atrás. Rocha fue propietario del Casino Royale en Monterrey, lugar donde murieron 52 personas en 2011 tras un ataque de Los Zetas. Además, reportes recientes señalaban conflictos de interés por contratos millonarios con Pemex mientras el padre de Fátima Bosch ocupaba un cargo directivo.

Hoy, el congelamiento de sus cuentas por parte de la UIF se suma a un expediente que sigue creciendo. Hasta ahora, Rocha Cantú no ha emitido declaraciones públicas respecto a la medida financiera ni a la orden de aprehensión que, según fuentes ministeriales, se encontraría en proceso.

