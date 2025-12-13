FGR confirma investigación contra María Amparo Casar por presunto uso ilícito de atribuciones

La FGR dijo que aún se encuentra analizado la investigación en contra de la académica María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad | X / @MXvsCORRUPCION

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene un proceso de investigación abierto en contra de María Amparo Casar, académica y actual presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el posible delito de uso ilícito de atribuciones para hacer el cobro de una pensión vitalicia a Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, el órgano de justicia federal detalla que dicha indagatoria no es reciente, dado que esta última se encuentra en desarrollo desde el mes de septiembre de 2025:

“Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente" (sic), se lee en la publicación.

Casi al final de la publicación, también se precisa que el caso Márquez Padilla ―por el cual se le investiga a Amparo Casar actualmente― se llevará, según, “sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico. Dicha respuesta, establece, por las ”versiones que señalan que el órganos trabaja ‘por consigna’“.

El director de Pemex fundamentó su decisión de dar a conocer la información personal de la analista política y su familia | Youtube / Gobierno de México

El caso Márquez Padilla: la supuesta prueba de “persecución política” por parte de la 4T

Información en desarrollo...