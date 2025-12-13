México

FGJCDMX ofrece recompensa para localizar a Xin Wang, acusado de feminicidio

La autoridad declaró que cualquier información es clave para que el imputado enfrente la justicia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de Xin Wang, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio. El exhorto fue difundido a través de redes sociales y canales oficiales, donde la dependencia reiteró su compromiso de garantizar confidencialidad y seguridad a quienes aporten información útil.

De acuerdo con la Fiscalía, un juez de control giró la orden de aprehensión en el marco de una investigación que permanece abierta desde mayo de 2024, relacionada con la carpeta de investigación CI-FEIDF/D/UI-1 S/D/00162/07-2022. Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana para lograr la localización, aprehensión y puesta a disposición del imputado ante la autoridad judicial competente.

El imputado enfrenta un proceso
por feminicidio. Foto: (FGJCDMX)

Como parte de las acciones para incentivar la participación social, la FGJCDMX anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para la persona o personas que proporcionen información veraz, útil y oportuna que contribuya de manera efectiva a la localización de Xin Wang. Este ofrecimiento fue formalizado mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establecen claramente los lineamientos para acceder al incentivo económico.

La Fiscalía precisó que la recompensa está dirigida exclusivamente a particulares, por lo que no aplicará para servidores públicos vinculados con áreas de seguridad, procuración o administración de justicia, ni para sus familiares directos. Esta restricción busca garantizar la transparencia del proceso y evitar posibles conflictos de interés en el desarrollo de la investigación.

Las autoridades capitalinas enfatizaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para avanzar en el caso y lograr que el imputado enfrente la justicia. En ese sentido, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera responsable y colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Autoridades realizan labores de búsqueda.
Foto: (iStock)

Asimismo, la FGJCDMX garantizó que todas las denuncias serán recibidas de forma segura y totalmente confidencial. Para ello, se han habilitado diversos canales de comunicación, entre los que se encuentran el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx, el número telefónico 55 5345 5400, así como la posibilidad de acudir directamente a las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde se brinda atención las 24 horas del día.

Finalmente, la dependencia aseguró que las personas que aporten información relevante contarán con protección conforme a los protocolos establecidos, a fin de resguardar su identidad y seguridad durante todo el proceso. La FGJCDMX reiteró su compromiso de combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, destacando la importancia de la participación ciudadana en este esfuerzo.

