Ya hay más de 150 casos influenza A H3N2 en México y el primero de subclado K: estos son los síntomas

Secretaría de Salud detecta primer caso de influenza A H3N2 subclado K. (AdobeStock)

El reciente hallazgo del primer caso confirmado de influenza A H3N2 subclado K en México ha captado la atención de la comunidad médica nacional. La detección se realizó a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, demostrando la capacidad de respuesta temprana ante variantes virales.

El paciente, conforme señaló la Secretaría de Salud, pudo recuperarse satisfactoriamente luego de recibir tratamiento antiviral en régimen ambulatorio, sin mostrar complicaciones adicionales.

Actualización en México respecto al virus Influenza A H3N2 subclado K

La autoridad sanitaria informó que, gracias a los protocolos implementados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), se identificó y gestionó adecuadamente este caso inicial. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un seguimiento constante para identificar patrones inusuales o la aparición de nuevos subtipos, lo que contribuye a una intervención eficaz ante supuestos brotes.

Según la Secretaría de Salud, el SINAVE continúa con el análisis y monitoreo en tiempo real de la circulación viral como parte esencial de las estrategias de salud pública.

No obstante la novedad del subclado K, la dependencia aseguró que las peculiaridades clínicas de esta variante no difieren de la influenza estacional tradicional. “Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”, enfatizó la Secretaría de Salud.

Por este motivo, el organismo descartó que la aparición de la variante represente un riesgo mayor o motivo de alarma para la población en general.

Salud recomienda aplicar vacunación como medida preventiva ante la H3N2. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Reforzamiento de vacunas como medida preventiva

Para fortalecer la protección comunitaria, las autoridades reafirman la importancia de acudir a los centros y unidades de salud a recibir las vacunas de temporada invernal. Esta recomendación incluye las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, ajustadas según los esquemas correspondientes para cada grupo de riesgo.

“Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”, señaló la Secretaría.

En cuanto a las personas que presenten síntomas o den positivo a la influenza, el consejo oficial es iniciar atención médica de manera temprana y, si corresponde, iniciar el tratamiento antiviral estándar.

También se insta a mantener el uso del cubrebocas y reforzar las medidas de aislamiento para minimizar la posibilidad de nuevos contagios.

Síntomas que podrían presentarse por la “super gripe” H3N2 y casos de la variante en México

En casos como la H3N2 la fatiga extrema suele presentarse junto con dolor de cabeza, congestión o secreción nasal, escalofríos y episodios de sudoración. Fiebre elevada, generalmente por encima de 38 °C, y tos seca persistente que puede mantenerse durante hasta dos semanas, son manifestaciones comunes. Otros síntomas frecuentes incluyen dolor de garganta y molestias musculares y corporales.

El 16.2 % de las infecciones confirmadas de influenza hasta la fecha corresponde a la variante H3N2, con 154 casos registrados en México según el último informe de la Secretaría de Salud.

Este reporte, correspondiente a la semana epidemiológica 49 con corte al 11 de diciembre de 2025, destaca la presencia de la H3N2 mientras las autoridades sanitarias observan la circulación simultánea de varios subtipos de gripe y otros virus respiratorios conforme avanza la temporada invernal.

Puntos destacados sobre la variante de influenza A H3N2 subclado K

Se detectó en México el primer caso confirmado de influenza A H3N2 subclado K mediante vigilancia epidemiológica, con recuperación completa del paciente y sin complicaciones. La Secretaría de Salud y el INER implementaron protocolos para identificar y gestionar eficazmente el caso, manteniendo seguimiento constante de nuevos subtipos mediante el SINAVE. Las características clínicas de la variante H3N2 subclado K no difieren de la influenza estacional y su manejo clínico, así como las medidas preventivas, permanecen sin modificaciones. Las autoridades recomiendan reforzar la vacunación de temporada invernal contra influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente en grupos vulnerables como menores, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades. En la semana epidemiológica 49 de 2025 se identificaron 154 casos confirmados de H3N2 en México, equivalentes al 16.2 % de las infecciones de influenza, en un contexto de circulación simultánea de varios subtipos y otros virus respiratorios durante el invierno.