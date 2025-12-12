Cuántos casos de la nueva influenza H3N2 hay en México

El índice de positividad acumulado de influenza en México se ubica en 6,2 % respecto a las pruebas aplicadas durante la temporada REUTERS/Edgard Garrido

A medida que la temporada invernal avanza, México reporta casos confirmados de influenza H3N2.

Cabe señalar que otros virus respiratorios centran la atención de las autoridades sanitarias ante la circulación simultánea de distintos subtipos de gripe.

En México hay 154 casos de influenza H3N2, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud.

Hay 154 casos de la influenza H3N2 (Semana Epidemiológica 49/Secretaría de Salud)

Dicho reporte corresponde a la semana epidemiológica 49 (corte al 11 de diciembre de 2025).

Esta cifra que corresponde al 16,2 % del total de infecciones por influenza detectadas hasta la fecha.

Influenza en México

El dato emerge en el contexto de una temporada de influenza estacional marcada por la predominancia del subtipo H1N1.

Esto significa que es responsable del 71,5 % de los 952 casos confirmados por laboratorio desde el inicio del ciclo 2025-2026.

Además de los contagios por H3N2, el reporte incluye 681 infecciones por influenza A (H1N1), 52 por influenza B y 65 por influenza A no subtipificables o AH1.

La vigilancia epidemiológica nacional revela que, hasta la semana 49, el país recibió 27 mil 881 notificaciones de casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral (ETI/IRAG) en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER).

Variables de influenza y casos activos al 11 de diciembre (Semana Epidemiológica 49/Secretaría de Salud)

Dichos reportes tienen una tasa de confirmación de influenza del 3,4 % y cinco defunciones registradas en lo que va del periodo.

El índice de positividad acumulado respecto a pruebas aplicadas se ubica en 6,2 %, de acuerdo con el corte oficial difundido por la autoridad sanitaria.

¿A quién afecta más la influenza en México?

En cuanto a distribución por edad, la incidencia de influenza confirmada resulta más relevante en niños y adolescentes.

La circulación de influenza A H3N2 en México es limitada, a diferencia de Europa, donde la variante K ha elevado las hospitalizaciones (X @SSalud_mx)

el 10,2 % de los casos corresponden a personas de 5 a 9 años

seguidos por quienes tienen entre 1 y 4 años (7,6 %)

adultos jóvenes de 25 a 29 años (6,9 %)

10 a 14 años (6,8 %)

35 a 39 años (6,5 %).

El informe destaca que “en la temporada estacional 2025-2026, se observa una circulación viral principalmente de influenza A (H1N1) y, en menor proporción, de influenza B e influenza A (H3N2).

Cabe señalar que el Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reporta siete hospitales al 100% de la capacidad de ocupación de camas, dos de ellos se encuentran en Ciudad de México y son pediátricos.

La Red Infección Respiratoria Aguda Grave señala que hay al menos dos hospitales pediátricos con el 100% de ocupación (Red IRAG)

Influenza H3N2 en Europa

Consolidando un patrón distinto al de Europa, donde el subtipo H3N2 y la variante K desencadenaron un notable incremento de hospitalizaciones en países como:

Reino Unido

España

Alemania

Francia

Italia

Mientras la variante K de la influenza A H3N2 continúa generando récords de contagios y presión hospitalaria en el hemisferio norte, en México la circulación de este subtipo representa una fracción del total de infecciones.

Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de la vacunación para reducir el riesgo de formas graves de la enfermedad, especialmente en personas mayores de cincuenta años, inmunodeprimidos y sectores vulnerables.

Cómo prevenir la influenza

La incidencia de influenza es mayor en niños de cinco a nueve años, quienes representan el 10,2 % de los casos confirmados GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Los especialistas reiteran medidas de prevención complementarias como:

lavado frecuente de manos

ventilación de ambientes

uso de mascarilla ante síntomas

permanecer en casa hasta la recuperación.

La Secretaría de Salud de México recomienda, además, no acudir al trabajo con síntomas y favorecer el teletrabajo en la medida de lo posible para mitigar la transmisión comunitaria.