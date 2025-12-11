México

Los mejores alimentos que ayudan a reducir grasa y también aumentan masa muscular

Incluirlos en tu dieta diaria podría brindarte estos beneficios

Alimentos ricos en proteína y
Alimentos ricos en proteína y bajos en calorías pueden lograr estos beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por mantener un cuerpo saludable impulsa la búsqueda de estrategias alimenticias orientadas a optimizar la composición corporal.

Diversos especialistas coinciden en que ciertos alimentos pueden formar parte de una dieta que permita reducir la grasa corporal y, al mismo tiempo, favorecer el crecimiento de masa muscular.

Profesionales en nutrición sostienen que la selección adecuada de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables incide directamente en el resultado de un plan de entrenamiento y alimentación.

Investigaciones recientes, citadas por The New York Times y El País, destacan que cambios simples en la elección de los ingredientes generan un impacto significativo en el metabolismo y la recuperación muscular tras el ejercicio.

Estos alimentos, en una dieta balanceada, favorecen la pérdida de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Como mencionamos, existen alimentos que favorecen la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular cuando se incluyen en una dieta equilibrada, acompañados de entrenamiento adecuado.

Entre ellos destacan algunos por sus propiedades nutricionales, tales como pollo, atún, huevo, yogur griego, lentejas y almendras ya que son alimentos capaces de contribuir en la quema de grasa y el aumento de masa muscular debido a sus composiciones nutricionales específicas.

Cada uno presenta características que los expertos en nutrición han señalado como favorables en rutinas orientadas a mejorar la composición corporal, entre sus beneficios destacan los siguientes:

Pollo: El pollo ofrece proteínas de alto valor biológico y bajo contenido graso, lo que facilita la construcción y reparación muscular mientras aporta pocas calorías totales.

Atún: Además de ser una fuente magra de proteínas, aporta omega-3, un tipo de grasa que, según datos publicados por Reuters, se relaciona con una mayor oxidación de lípidos durante la actividad física.

Huevo: Contiene todos los aminoácidos esenciales requeridos para la síntesis muscular. Los especialistas citados por El País subrayan su capacidad para promover la saciedad, lo que reduce el consumo energético y favorece la pérdida de grasa.

Yogurt griego: Suma proteínas de fácil absorción junto con probióticos, promoviendo la salud intestinal y el metabolismo de los nutrientes por parte del organismo.

Lentejas: Aportan proteínas vegetales y fibra, ayudando a mantener un estado de saciedad prolongado y regulando el metabolismo glucídico.

Almendras: Incluyen grasas saludables, proteínas y micronutrientes como el magnesio, que se asocian con la preservación muscular y el control del apetito, según señala The New York Times.

En conjunto, estos alimentos permiten
En conjunto, estos alimentos permiten diseñar una dieta que integre nutrientes esenciales para el desarrollo muscular y la reducción de tejido adiposo, siempre que se acompañen de una rutina física y hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales

  • Priorizar la cocción al vapor, al horno o a la plancha.
  • Limitar azúcares y harinas refinadas.
  • Mantener una hidratación adecuada.

La combinación de estos alimentos con una rutina de ejercicio personalizada y el descanso suficiente permite avanzar en la reducción de grasa y aumento de masa muscular. Consultar siempre con un profesional de la nutrición para adaptar el plan dietético a cada caso.

