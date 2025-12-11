México

La variante de chocolate que tiene menos azúcar y es perfecto para los niños debido a que ayuda al aprendizaje y la memoria

Este dulce alimento es perfecto para tus hijos por su contenido nutrimental

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones recientes han destacado la importancia de una alimentación equilibrada en la infancia para promover el desarrollo cognitivo. El consumo moderado de ciertos tipos de chocolate contribuye a la función cerebral y puede ser una opción saludable cuando se elige la variante adecuada.

El chocolate oscuro contiene compuestos naturales como flavonoides, que han mostrado efectos beneficiosos en la memoria y el aprendizaje. Además, su bajo contenido de azúcar en algunas presentaciones lo convierte en una alternativa atractiva para integrar en la dieta infantil, en comparación con otras variedades más procesadas y azucaradas.

Chocolate oscuro: la opción con menos azúcar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate oscuro, conocido también como chocolate amargo, destaca por su mayor proporción de cacao y menor cantidad de azúcares añadidos en comparación con el chocolate con leche. Las versiones con al menos un 70% de cacao ofrecen un perfil nutricional más equilibrado, aportan antioxidantes y evitan picos de glucosa. Esta variante suele ser mejor tolerada por quienes buscan alternativas dulces sin exceder el consumo de azúcar.

Además de su sabor intenso, el chocolate oscuro aporta minerales como magnesio, hierro y zinc, esenciales en la dieta de niños y adolescentes. Al utilizar presentaciones con bajo o nulo contenido de azúcar, se reduce el riesgo de caries y problemas asociados a una ingesta elevada de edulcorantes.

Beneficios cognitivos del chocolate oscuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han documentado el vínculo entre el consumo de flavonoides presentes en el cacao y la salud cerebral. Estos compuestos favorecen la circulación sanguínea en el cerebro y participan en procesos que mejoran la memoria, la atención y el aprendizaje. Una alimentación que incluye pequeñas porciones de chocolate oscuro puede complementar otros hábitos saludables y potenciar el rendimiento escolar.

El aporte calórico controlado del chocolate oscuro lo convierte en una alternativa segura cuando se integra a una dieta equilibrada y se administra en cantidad moderada. Es importante evitar el exceso para no contrarrestar sus beneficios y siempre optar por opciones de calidad, verificando el porcentaje de cacao y el perfil nutricional.

Recomendaciones para su inclusión en la dieta infantil

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en nutrición recomiendan escoger chocolate oscuro con alto contenido de cacao y bajo aporte de azúcares. Incluirlo como parte de una merienda o como ingrediente en recetas caseras puede resultar práctico y agradable para los niños.

No se debe utilizar como sustituto de alimentos principales ni fomentar su consumo diario, sino considerarlo un complemento ocasional que aporta sabor y nutrientes. Es fundamental prestar atención a posibles reacciones adversas o alergias y consultar con profesionales de la salud antes de modificar significativamente la dieta de los menores.

Temas Relacionados

ChocolateChocolate AmargoAzúcarDulceNiñosmexico-noticias

Más Noticias

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

En el lugar se aseguraron cartuchos útiles de diversos calibres y dosis de presunta marihuana

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Una alerta anónima movilizó a los elementos de seguridad a la colonia Miguel Hidalgo

Aseguran tres inmuebles usados como

Tris: todos los números ganadores de hoy 10 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Estas son las recomendaciones de la Profeco para comprar uvas frescas en el Año Nuevo

Esta práctica de origen español ha transformado a la fruta en elemento central de las celebraciones

Estas son las recomendaciones de

Receta de atole de rompope bajo en calorías y sin azúcar

Opciones con ingredientes alternativos permiten disfrutar del atole de rompope sin comprometer el control calórico

Receta de atole de rompope
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: así

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora

Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”

Atlante regresa a la Liga MX: qué se sabe de su retorno al Estadio Azteca para jugar en Primera División