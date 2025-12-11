La variante de chocolate que tiene menos azúcar y es perfecto para los niños debido a que ayuda al aprendizaje y la memoria

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones recientes han destacado la importancia de una alimentación equilibrada en la infancia para promover el desarrollo cognitivo. El consumo moderado de ciertos tipos de chocolate contribuye a la función cerebral y puede ser una opción saludable cuando se elige la variante adecuada.

El chocolate oscuro contiene compuestos naturales como flavonoides, que han mostrado efectos beneficiosos en la memoria y el aprendizaje. Además, su bajo contenido de azúcar en algunas presentaciones lo convierte en una alternativa atractiva para integrar en la dieta infantil, en comparación con otras variedades más procesadas y azucaradas.

Chocolate oscuro: la opción con menos azúcar

El chocolate oscuro, conocido también como chocolate amargo, destaca por su mayor proporción de cacao y menor cantidad de azúcares añadidos en comparación con el chocolate con leche. Las versiones con al menos un 70% de cacao ofrecen un perfil nutricional más equilibrado, aportan antioxidantes y evitan picos de glucosa. Esta variante suele ser mejor tolerada por quienes buscan alternativas dulces sin exceder el consumo de azúcar.

Además de su sabor intenso, el chocolate oscuro aporta minerales como magnesio, hierro y zinc, esenciales en la dieta de niños y adolescentes. Al utilizar presentaciones con bajo o nulo contenido de azúcar, se reduce el riesgo de caries y problemas asociados a una ingesta elevada de edulcorantes.

Beneficios cognitivos del chocolate oscuro

Diversos estudios han documentado el vínculo entre el consumo de flavonoides presentes en el cacao y la salud cerebral. Estos compuestos favorecen la circulación sanguínea en el cerebro y participan en procesos que mejoran la memoria, la atención y el aprendizaje. Una alimentación que incluye pequeñas porciones de chocolate oscuro puede complementar otros hábitos saludables y potenciar el rendimiento escolar.

El aporte calórico controlado del chocolate oscuro lo convierte en una alternativa segura cuando se integra a una dieta equilibrada y se administra en cantidad moderada. Es importante evitar el exceso para no contrarrestar sus beneficios y siempre optar por opciones de calidad, verificando el porcentaje de cacao y el perfil nutricional.

Recomendaciones para su inclusión en la dieta infantil

Especialistas en nutrición recomiendan escoger chocolate oscuro con alto contenido de cacao y bajo aporte de azúcares. Incluirlo como parte de una merienda o como ingrediente en recetas caseras puede resultar práctico y agradable para los niños.

No se debe utilizar como sustituto de alimentos principales ni fomentar su consumo diario, sino considerarlo un complemento ocasional que aporta sabor y nutrientes. Es fundamental prestar atención a posibles reacciones adversas o alergias y consultar con profesionales de la salud antes de modificar significativamente la dieta de los menores.