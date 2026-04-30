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Protección y sobornos de Los Chapitos, los delitos que apuntan al alcalde de Culiacán desde Estados Unidos

Las investigaciones lo incluyen dentro de una asociación delictuosa con otros funcionarios de Sinaloa, señalándolo por conspirar para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos

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Penas y procesos judiciales que enfrenta el alcalde de Culiacán
Penas y procesos judiciales que enfrenta el alcalde de Culiacán

Las autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, de recibir sobornos mensuales superiores a los 10 mil dólares en efectivo por parte de la facción "Los Chapitos", a fin de operar en la ciudad sin interferencias gubernamentales.

Las acusaciones también señalan que, desde junio de 2022, Gámez Mendívil se habría valido de su cargo para facilitar el tráfico de drogas, así como de influir directamente sobre la Policía Municipal para proteger a los narcotraficantes de operativos o detenciones en la entidad.

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A continuación, te explicamos las demás sentencias que enfrenta el funcionario y el alcance de los señalamientos en su contra.

¿De qué más acusan a Juan de Dios Gámez Mendívil?

Las investigaciones destacan que el alcalde no solo habría permitido la operación del cártel, sino que también protegió a sus integrantes de ser detenidos por las autoridades. Este esquema de corrupción, según los documentos judiciales, forma parte de una red más amplia de funcionarios de Sinaloa que facilitaron el movimiento de drogas y protegieron los intereses de la facción en los últimos años.

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Juan de Dios Gámez Mendívil Culiacán
Foto: Facebook

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala por conspiración para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. Además, asegura que Gámez Mendívil, junto a otros funcionarios, habría colaborado con “Los Chapitos” para evitar que las acciones policiales afectaran sus operaciones de narcotráfico en la región.

Entre las pruebas que muestran las autoridades, se incluyen listas mensuales de sobornos y testimonios que vinculan al alcalde con la protección a laboratorios, rutas y miembros del cártel, así como protección ante operativos y advertencias de la policía municipal.

Según las acusaciones, la conducta imputada se extiende a otros altos mandos municipales y estatales que también habrían recibido sobornos, consolidando una estructura de corrupción institucional. El papel de Gámez Mendívil en esta red se considera central debido a su capacidad de decisión sobre la policía local y su relación directa con los líderes del cártel.

¿Cuáles son las penas que enfrenta?

Estados Unidos puede proceder judicialmente en su contra a través de solicitudes de extradición, si el acusado se encuentra en territorio mexicano. En casos de funcionarios extranjeros acusados de delitos federales, el Gobierno estadounidense suele emitir órdenes de arresto y buscar la cooperación internacional para lograr su detención y traslado.

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El proceso contempla la presentación de cargos en una corte federal de Nueva York, donde se tramita la acusación principal contra la red de funcionarios vinculados a “Los Chapitos”. Si Gámez Mendívil es detenido y extraditado, enfrentaría un juicio por delitos de conspiración para importar narcóticos y por asociación delictuosa.

Sin embargo, para que prospere la extradición, las autoridades estadounidenses deben presentar pruebas ante el gobierno mexicano y seguir los procedimientos legales de ambos países. México puede decidir aceptar o rechazar la solicitud, dependiendo de la evidencia y de la disposición a cooperar en este tipo de casos.

El proceso judicial en Estados Unidos incluye la posibilidad de que Gámez Mendívil sea juzgado en ausencia si no es extraditado. Sin embargo, la condena efectiva y la imposición de penas requieren la presencia física del acusado ante la Corte federal.

El futuro judicial del alcalde dependerá de la cooperación internacional y de los procedimientos legales que se activen a partir de la acusación presentada en Nueva York.

Funcionarios acusados EEUU nexos Cártel de Sinaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Alcalde niega acusaciones

Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó las acusaciones de las autoridades estadounidenses. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el alcalde de Culiacán aseguró que “las acusaciones no tienen fundamento”, y sostuvo que siempre ha actuado conforme a la legalidad.

El funcionario sinaloense insistió en que las imputaciones carecen de pruebas sólidas y atribuye los señalamientos a informaciones sin sustento. Sostuvo que seguirá desempeñando sus funciones como alcalde y que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.

Gámez Mendívil recalcó que su Gobierno se ha mantenido apegado a la ley y rechaza cualquier vínculo con organizaciones criminales. El alcalde expresó su confianza en que, en el momento oportuno, podrá demostrar su inocencia ante las instancias correspondientes.

El funcionario también criticó que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos consistan en documentos de dudosa validez. Según sus declaraciones, la acusación responde a intereses ajenos a la realidad de su administración y reitera su disposición para enfrentar el proceso bajo el marco de la ley mexicana.

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