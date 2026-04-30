Alerta por Karla y Beth, de 15 años, más Camila de 9: desaparecieron en Puebla en hechos distintos

Karla Elvia Pérez Valencia y Beth Camila Valencia Muñoz, de 15 años, además de Camila de nueve, desaparecieron en Puebla, familiares temen que sean víctimas de algún delito Foto: Alerta Ámber

Tres menores de edad están desaparecidas en Puebla. Karla, Beth y Camila, dos adolescentes de quince años y una niña de nueve, han sido vistas por última vez en tres municipios distintos, lo que llevó a la activación de la Alerta Amber a partir del 27 de abril.

El protocolo busca movilizar a autoridades y población para encontrarlas, bajo la urgencia que requieren sus edades y el tiempo transcurrido en particular para la niña más pequeña.

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La activación de la Alerta Amber implica que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales difundan la información de las menores a través de todos los medios disponibles: redes sociales, terminales de transporte, puntos migratorios y plataformas de comunicación. El objetivo central es garantizar que cualquier persona con información útil pueda sumarla de inmediato al esfuerzo general. Para los casos en Puebla, se han habilitado los números telefónicos (222) 2146405 y 2377237.

La ficha de Camila sigue vigente tras semanas desaparecida

La alerta para Camila Flores Beristain permanece activa desde el 6 de abril. Ella tenía entonces nueve años y fue reportada como desaparecida en Tlacotepec de Benito Juárez. Con una estatura de 90 centímetros y pecas en el rostro, la búsqueda de Camila se ha extendido por varias semanas. Su ficha continúa circulando, y cada día sin noticias añade preocupación entre familiares y habitantes de la región.

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Karla y Beth: hallazgos recientes en la capital y en San Pedro Cholula

La ausencia de Karla Elvia Pérez Valencia y Beth Camila Valencia Muñoz se notifica a finales de abril, con muy pocas horas de diferencia. Karla es vista por última vez en la colonia 2 de Marzo, en la ciudad de Puebla. Se la describe como una adolescente de complexión delgada, cabello rojo y con varios piercings visibles en el rostro y el cuerpo. La familia subraya estas características como esenciales para su rápida localización.

Por su parte, la desaparición de Beth ocurre casi al mismo tiempo en San Pedro Cholula. Al momento de desaparecer, vestía pijama y una chamarra de colores. Su entorno la busca en calles y barrios cercanos, mientras la ficha oficial describe su edad y vestimenta esperando que alguien pueda aportar una pista.

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La Alerta Amber: criterios, fases y participación ciudadana

No todas las ausencias de menores desencadenan una alerta. El protocolo Alerta Amber se activa bajo tres condiciones: la persona debe tener menos de 18 años, existir información suficiente sobre su identidad y señas, y estar en riesgo real de sufrir un delito grave. Las autoridades exigen estos criterios antes de emitir la alerta, para enfocar recursos y maximizar el alcance de la búsqueda.

Luego de la activación, la información de las personas desaparecidas se distribuye de inmediato. Fotografía, datos de identificación y descripciones físicas se exhiben en medios, redes sociales, terminales de camiones, estaciones de tren y aeropuertos. Incluso se involucran autoridades migratorias, por si hay desplazamiento fuera del estado o del país.

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El modelo de Alerta Amber destaca la colaboración entre ciudadanía y autoridad. El éxito en la localización depende, en gran medida, de la vigilancia colectiva y la rápida denuncia. Cada hora sin novedad es un riesgo multiplicado, en especial para niñas y adolescentes cuya vulnerabilidad ante delitos como secuestro, trata o explotación es reconocida por organismos nacionales y estatales.

Puebla enfrenta crecimiento de desapariciones infantiles

Los casos de Karla, Beth y Camila reflejan un fenómeno que las familias y autoridades en Puebla sufren de forma creciente. La aparición de los rostros de las menores en lonas, postes y muros de unidades habitacionales es una constante en colonias y municipios del estado, donde la población se organiza en redes de apoyo y canales de denuncia. Para las familias afectadas, cada día sin respuestas incrementa la angustia y mantiene las alertas encendidas.

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En Puebla, los esfuerzos se concentran en no normalizar la desaparición de niñas, niños y adolescentes. La participación social es la principal esperanza para que puedan regresar a casa y disuadir la repetición de estas historias.

La Alerta Amber Puebla moviliza a autoridades y ciudadanía para ubicar a Karla, Beth y Camila, dos adolescentes de 15 años y una niña de 9 desaparecidas en distintos municipios.

Camila Flores Beristain lleva varias semanas desaparecida; su caso fue reportado desde el 6 de abril en Tlacotepec de Benito Juárez.

La activación de la alerta requiere la difusión inmediata de datos, y se pide a la población aportar cualquier información útil a los números oficiales.