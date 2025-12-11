¿Habrá clases este jueves 11 de diciembre? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases o no este jueves 11 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este jueves 11 de diciembre habrá clases o no en las diferentes escuelas de nivel básico del país.

La duda surge debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe en todo el país.

Por ello, padres de familia, así como estudiantes de nivel básico en el país, se preguntan si, debido a las celebraciones y demás, se cancelarán las actividades educativas en el país.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial para saber si habrá clases o no este próximo jueves 11 de diciembre.

Este jueves 11 de diciembre sí habrá clases para alumnas y alumnos de la SEP. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

De acuerdo a lo revelado por la SEP, este jueves 11 de diciembre sí habrá clases de manera normal en todas las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia del Gobierno de México indicó que no existe razón para cancelar las clases en los planteles de nivel básico del país. Añadió que por los festejos de la Virgen de Guadalupe no habrá un megapuente vacacional como se comenzó a rumorar.

Clases el viernes 12 de diciembre en la SEP no serán suspendidas

De igual manera, puntualizó que las clases no se suspenderán de manera oficial este próximo viernes 12 de diciembre, día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

Señaló que se trata de un día festivo no oficial, por lo que no se establece como un motivo de suspensión de actividades escolares.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de nivel básico en el país deberán acudir a sus respectivos planteles de la SEP este próximo jueves 11 de diciembre y deberán hacer lo mismo para el viernes 12 del presente mes.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Recalcó que no habrá un fin de semana largo y reiteró que las vacaciones decembrinas comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 será el último día en que estudiantes se deberán presentar a clases.

De igual manera, indicó que este mes de diciembre no habrá junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.