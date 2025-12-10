La SEP prepara entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

El registro para la beca Gertrudis Bocanegra estará disponible del 15 al 21 de diciembre para estudiantes de instituciones públicas.

Más de 80 mil jóvenes de Michoacán accederán a la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico destinado a cubrir gastos de transporte para estudiantes de instituciones públicas de Educación Superior, anunció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Esta medida, que busca fortalecer la permanencia escolar y reducir los costos de traslado, se implementará tras la realización de asambleas informativas en la mayoría de los planteles de la entidad.

El registro para la beca estará abierto del 15 al 21 de diciembre, y las tarjetas de apoyo, con un monto de mil 900 pesos bimestrales, comenzarán a entregarse a partir de enero.

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo detalló que 80 mil 972 jóvenes de 85 instituciones públicas serán beneficiados. Hasta el momento, se han realizado asambleas en 79 planteles, con una asistencia acumulada de 74 mil 650 estudiantes, lo que, en palabras del titular de la SEP, demuestra el interés de la comunidad estudiantil.

La expansión educativa en Michoacán: becas y nuevas sedes para transformar el acceso de los jóvenes

En la Universidad Tecnológica de Morelia, se evidenció la importancia de esta política, ya que alrededor del 60 % de los estudiantes proviene de municipios distintos a la capital michoacana, lo que subraya el impacto de la beca en la reducción de los gastos de traslado.

El secretario de Educación Pública informó que las asambleas concluirán esta semana y reiteró que el proceso de registro para la beca se llevará a cabo entre el 15 y el 21 de diciembre.

Las tarjetas de apoyo, que tendrán un valor de mil 900 pesos bimestrales, se entregarán a partir de enero.

Delgado Carrillo subrayó que esta iniciativa responde a un compromiso asumido el pasado 24 de noviembre y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el acceso y la permanencia en la educación superior en Michoacán.

Nuevos bachilleratos y becas impulsan la educación en Michoacán

En el ámbito de la Educación Media Superior, Delgado Carrillo anunció la definición de las sedes para diez nuevos bachilleratos tecnológicos en los municipios de Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro, zonas donde la demanda educativa es elevada y se requieren más espacios para jóvenes. Además, se establecieron veinte ampliaciones de bachilleratos ya existentes que actualmente operan con grupos saturados y se confirmaron treinta y cinco Ciberbachilleratos que integrarán el nuevo modelo de telebachillerato, dotados de aulas de cómputo, conectividad y actividades deportivas y culturales, con el objetivo de ofrecer una formación integral, humanista y científica a estudiantes de zonas rurales y urbanas.

Finalmente, Delgado Carrillo informó que la Agencia de Transformación Digital superó su meta inicial de formación al registrar 12 mil 717 estudiantes en certificaciones desarrolladas junto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cifra que supera los 10 mil lugares comprometidos y representa un avance significativo hacia el objetivo de abrir 50 mil nuevos espacios en Educación Superior.