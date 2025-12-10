México

La SEP prepara entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Las tarjetas de apoyo, que tendrán un valor de mil 900 pesos bimestrales, se entregarán a partir de enero

Guardar
El registro para la beca
El registro para la beca Gertrudis Bocanegra estará disponible del 15 al 21 de diciembre para estudiantes de instituciones públicas.

Más de 80 mil jóvenes de Michoacán accederán a la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico destinado a cubrir gastos de transporte para estudiantes de instituciones públicas de Educación Superior, anunció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Esta medida, que busca fortalecer la permanencia escolar y reducir los costos de traslado, se implementará tras la realización de asambleas informativas en la mayoría de los planteles de la entidad.

El registro para la beca estará abierto del 15 al 21 de diciembre, y las tarjetas de apoyo, con un monto de mil 900 pesos bimestrales, comenzarán a entregarse a partir de enero.

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo detalló que 80 mil 972 jóvenes de 85 instituciones públicas serán beneficiados. Hasta el momento, se han realizado asambleas en 79 planteles, con una asistencia acumulada de 74 mil 650 estudiantes, lo que, en palabras del titular de la SEP, demuestra el interés de la comunidad estudiantil.

La expansión educativa en Michoacán: becas y nuevas sedes para transformar el acceso de los jóvenes

En la Universidad Tecnológica de Morelia, se evidenció la importancia de esta política, ya que alrededor del 60 % de los estudiantes proviene de municipios distintos a la capital michoacana, lo que subraya el impacto de la beca en la reducción de los gastos de traslado.

El secretario de Educación Pública informó que las asambleas concluirán esta semana y reiteró que el proceso de registro para la beca se llevará a cabo entre el 15 y el 21 de diciembre.

Las tarjetas de apoyo, que tendrán un valor de mil 900 pesos bimestrales, se entregarán a partir de enero.

Delgado Carrillo subrayó que esta iniciativa responde a un compromiso asumido el pasado 24 de noviembre y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el acceso y la permanencia en la educación superior en Michoacán.

Nuevos bachilleratos y becas impulsan la educación en Michoacán

En el ámbito de la Educación Media Superior, Delgado Carrillo anunció la definición de las sedes para diez nuevos bachilleratos tecnológicos en los municipios de Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro, zonas donde la demanda educativa es elevada y se requieren más espacios para jóvenes. Además, se establecieron veinte ampliaciones de bachilleratos ya existentes que actualmente operan con grupos saturados y se confirmaron treinta y cinco Ciberbachilleratos que integrarán el nuevo modelo de telebachillerato, dotados de aulas de cómputo, conectividad y actividades deportivas y culturales, con el objetivo de ofrecer una formación integral, humanista y científica a estudiantes de zonas rurales y urbanas.

Finalmente, Delgado Carrillo informó que la Agencia de Transformación Digital superó su meta inicial de formación al registrar 12 mil 717 estudiantes en certificaciones desarrolladas junto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cifra que supera los 10 mil lugares comprometidos y representa un avance significativo hacia el objetivo de abrir 50 mil nuevos espacios en Educación Superior.

Temas Relacionados

SEPPlan Michoacánbeca Gertrudis Bocanegramexico-noticias

Más Noticias

Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León

La directiva esmeralda estaría negociando la llegada del joven defensor en un intento por fortalecer su plantel tras una temporada sin acceso a la liguilla

Reportan que Abraham Villegas se

Las 10 mejores películas en Prime Video México para disfrutar esta noche

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Las 10 mejores películas en

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: los fans ya están dentro del recinto y así son sus vistas

El cantante da su primer show en la Ciudad de México como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

Concierto de Bad Bunny EN

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 10 de diciembre: activan marcha lenta por lluvias en el STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Esta es la razón por la que bancos podrían bloquear transferencias en enero 2026

La medida publicada en el DOF por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene una calendarización para implementar acciones en las cuentas bancarias

Esta es la razón por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos miembros del

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

PT en Michoacán confirma muerte de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán que estaba desaparecido

ENTRETENIMIENTO

Las 10 mejores películas en

Las 10 mejores películas en Prime Video México para disfrutar esta noche

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: los fans ya están dentro del recinto y así son sus vistas

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 10 de diciembre

Christian Nodal desea saber lo que Cazzu hace con los millones de pesos que le da para Inti, asegura abogado

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León

Aseguran que David Benavidez le dará una paliza a Bivol: “Tendrá que actuar como un ‘Canelo ruso’ ”

La IA pronostica al ganador del partido de ida entre Tigres y Toluca en la gran final de la Liga MX

Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas