La SEP anuncia 130 Ciberbachilleratos en 2026

Esta estrategia contempla la construcción, ampliación y reconversión de planteles

FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM
FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM

El Gobierno de México impulsa una ambiciosa expansión de la Educación Media Superior con el objetivo de crear 150 mil espacios adicionales en bachillerato hacia 2030, según informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Esta estrategia contempla la construcción, ampliación y reconversión de planteles, así como la implementación de modelos educativos innovadores, para responder a la creciente demanda y garantizar el acceso a una formación integral en todo el país.

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo detalló que en 2026 se ejecutarán 202 acciones en el nivel medio superior, entre las que destaca la creación de 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios.

Estos centros educativos, distintos del Telebachillerato tradicional, contarán con aulas de cómputo, domos para actividades deportivas y espacios dedicados a la cultura.

monitor de computadora y conectores
monitor de computadora y conectores

Además, sus contenidos estarán alineados al Marco Curricular Común (MCC) y se integrarán al Bachillerato Nacional bajo un sistema modular, lo que permitirá una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades de los estudiantes.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el MCC establece una base compartida de materias para todos los subsistemas, facilitando la apertura de escuelas en zonas donde no existen planteles y permitiendo que las matrículas crezcan conforme a las necesidades locales.

Rodríguez Mora subrayó que el sistema modular impulsará políticas de retorno para quienes abandonaron sus estudios, evitando la pérdida de un año escolar, ya que podrán re

Según sus palabras, este modelo fomenta una formación integral basada en el pensamiento científico, el humanismo, el arte, la cultura y la actividad física.

En cuanto a la infraestructura, Rodríguez Mora precisó que las nuevas escuelas estarán alineadas a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), disponiendo de aulas para trabajo articulado mediante proyectos de Aula, Escuela y Comunidad, áreas de cómputo con conectividad, espacios deportivos y áreas abiertas para actividades culturales, artísticas y cívicas. Estas características buscan fortalecer la integración social de los jóvenes.

Delgado Carrillo informó que, de las 88 acciones programadas para 2025, ya se concluyeron dos de los veinte nuevos planteles de bachillerato, mientras que doce serán entregados este mes y seis en enero del próximo año.

Respecto a las 33 ampliaciones, cinco ya finalizaron, doce se entregarán este mes, ocho en enero y siete en febrero de 2026. La ampliación de Altamira, Tamaulipas, está próxima a iniciar su construcción.

En la mañanera del 8
En la mañanera del 8 de diciembre se dio a conocer el que será el nuevo certificado profesional de estudios para egresados de bachillerato. (Cuartoscuro/ Moisés Pablo Nava)

En el caso de las reconversiones de secundarias a bachilleratos, seis ya concluyeron, diez se entregarán este mes, once en enero, cuatro en febrero, dos en marzo y dos en abril de 2026.

En el último ciclo escolar, se abrieron nuevas formaciones en semiconductores, microelectrónica, robótica, automatización, gestión e innovación turística y electromovilidad.

Además, se revisan programas como Enfermería y Laboratorista Clínico en colaboración con el IMSS, la UNAM y el IPN. El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia contempla noventa acciones adicionales: diez bachilleratos tecnológicos, veinte ampliaciones y sesenta escuelas “cerca de la casa”.

Con la construcción de los 130 Ciberbachilleratos, las 52 ampliaciones y los 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico previstos para 2026, se crearán 65 mil 400 nuevos espacios para estudiantes, según datos de la Secretaría de Educación Pública.

