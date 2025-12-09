Adelantan vacaciones por temor a robo de aguinaldo en escuelas de Acapulco Guerrero

Imagen de una escuela improvisada de la colonia Emiliano Zapata debido a que su edificio quedó afectado por el sismo del 19 de Septiembre de 2017. (Imagen de Archivo/ CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO)

El adelanto de las vacaciones decembrinas en diversas escuelas de Acapulco y otras localidades de Guerrero ha modificado el calendario escolar debido a múltiples razones, entre ellas, el temor de robo de aguinaldos y la falta de servicios básicos luego del impacto del huracán OTIS.

De acuerdo con fuentes locales, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenía previsto originalmente concluir labores el 22 de diciembre como fecha oficial de cierre.

Sin embargo, planteles tanto de nivel preescolar como primaria y secundaria, han suspendido actividades o reducido sus horarios.

Qué ocurre en Acapulco, Guerrero

Las inclemencias de los desastres naturales han dejado estragos profundos en el estado de Guerrero. (Imagen de Archivo/ X: @EvelynSalgadoP)

El temor a la inseguridad en Guerrero, la cual está relacionada con el pago de aguinaldos, la falta de servicios básicos y las obras de reparación que siguen en proceso tras el huracán Otis, afectan directamente a estudiantes, maestros y familias, lo que ha generado inquietud en la población por el rezago educativo y la continuidad de las clases.

En la colonia Unidos por Guerrero, la Secundaria reemea 199 concluyó sus actividades el viernes anterior, dos semanas antes de lo estipulado.

El jardín de niños Acamapichtli, en la misma zona, celebró su posada este lunes y retomará clases hasta enero.

La decisión de adelantar el cierre en estos planteles está vinculada a hechos violentos recientes, como el ataque armado ocurrido el 29 de noviembre junto a la tienda Chilate, donde resultaron heridas tres personas, entre ellas una menor y una mujer.

De acuerdo con Sur Acapulco, este incidente llevó a la primaria Narciso Mendoza, también en Unidos por Guerrero, a finalizar el ciclo antes de lo previsto.

Otras escuelas de Acapulco también modificaron su calendario. La Secundaria Técnica 1, ubicada en Ruiz Cortines, anunció que las clases concluirán el 10 de diciembre.

La primaria Tierra y Libertad, en la colonia Emiliano Zapata, finalizará el 15 de diciembre, una semana antes de lo marcado oficialmente, y la primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Renacimiento, inicia las vacaciones decembrinas tras concluir actividades este 9 de diciembre.

La inseguridad asociada al pago de aguinaldos ha sido uno de los factores determinantes para la suspensión anticipada de clases.

Directivos y maestros han manifestado su preocupación por posibles riesgos durante este periodo, lo que ha motivado la reducción de horarios y el adelanto de vacaciones en varias escuelas.

Padres de familia han expresado su inconformidad ante estas medidas, señalando que la suspensión de actividades afecta el aprendizaje de los estudiantes y contribuye al rezago escolar.

Afectaciones escolares tras huracán OTIS

Algunas instituciones siguen sin contar con servicios como agua y electricidad. (ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

A los problemas de seguridad por aguinaldo, se suman las deficiencias en infraestructura y servicios básicos.

En la secundaria técnica 5 Mario González Navarro, situada en la carretera El Cayaco-Puerto Marqués, los alumnos son retirados a las 11:00 horas debido a la falta de agua y luz.

Una madre de familia explicó a Sur Acapulco que desde la semana pasada los estudiantes salen tres horas antes, ya que la falta de electricidad impide el uso de ventiladores y la falta de agua limita el funcionamiento de los baños.

Además, señalaron para la misma fuente que las altas temperaturas agravan la situación, dificultando la permanencia de los alumnos en las aulas.

Las obras de reparación tras el huracán Otis también han modificado la dinámica escolar.

En la primaria Francisco Villa, de la colonia Ruiz Cortines, las clases se imparten de manera virtual dos veces por semana desde principios del mes de noviembre, mientras que otros días se destinan a la entrega de tareas y el viernes se otorga como descanso.

Los trabajos de rehabilitación han avanzado lento y recientemente se informó a los padres que las obras se encuentran detenidas por falta de material.

En la primaria Artículo 27, ubicada en la unidad habitacional El Coloso, las clases virtuales se implementaron desde mediados de noviembre debido a las reparaciones necesarias tras los daños ocasionados por Otis.

Por su parte, la secundaria Bicentenario de la Independencia de México, en Llano Largo, suspendió actividades a partir de este lunes para iniciar la reconstrucción de la techumbre destruida por el huracán.

En este caso, la dirección y los padres acordaron interrumpir las clases hasta enero para evitar accidentes durante las obras, ya que la escuela fue una de las más afectadas y su recuperación avanza de manera gradual.

Los padres de familia han manifestado su descontento por la suspensión anticipada de clases y la acumulación de días perdidos a lo largo del ciclo escolar, lo que ha generado un atraso en el aprendizaje de los estudiantes.