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Desapariciones son un gran desafío en México: Alto Comisionado de la ONU pide no politizar tema tras reunión con Sheinbaum

El alto Comisionado de la ONU evade respaldar informe de la CED

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Programa de recolección de armas en México es insuficiente, afirma que crimen organizado tiene una gran presencia en el país: Volker Türk

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la desaparición de personas es un gran desafío en México; sin embargo, evitó expresar un posicionamiento claro entorno al informe que presentó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que calificó los casos en el país como un crimen de lesa humanidad.

Al ser cuestionado sobre el informe en conferencia de prensa, afirmó que la desaparición de personas no solo genera un sufrimiento prolongado a las familias de las víctimas, pero no lo describiría como un crimen de lesa humanidad.

Detalló que las desapariciones fueron el tema que más atendió atendió durante sus cuatro días de visita en México y que incluso, tuvo una “muy larga” conversación sobre ello con la presidenta Claudia Sheinbaum, en su reunión de hoy.

Reconoció la política que implementó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la búsqueda de personas, que se aprobó a través de un paquete de reformas en julio pasado, al afirmar que “constituye una referencia internacional” y se realizó con la participación de especialistas y colectivos.

No obstante, lo consideró un tema complejo e hizo un llamado a evitar la polarización y la politización.

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