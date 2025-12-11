Beca Rita Cetina 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El apoyo denominado Beca Rita Cetina integra un programa social impulsado por el Gobierno de México, destinado exclusivamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas del país.

Este apoyo económico busca apoyar con gastos relacionados con materiales y herramientas esenciales para que quienes cursan la secundaria continúen con su educación.

El monto otorgado a los alumnos de este nivel educativo debe emplearse para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, piezas de uniforme y cubrir el costo de traslado entre el hogar y la escuela.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos, depositados en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Estudiantes de secundaria integran este programa social del Gobierno de México. Foto: Jesús Avilés/ Infobae México.

La gestión de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito central es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y apoyar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Durante este mes de diciembre se efectuará el depósito correspondiente de la Beca Rita Cetina, por lo que una parte del estudiantado tendrá el recurso antes de las fiestas de Navidad y fin de año.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), comunicó el calendario programado para los pagos.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Algunos beneficiarios de este programa social se preguntan en qué letra de apellidos va el pago de este mes de diciembre, el cual corresponde al último bimestre del 2025.

Cabe destacar que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de la madre, padre o tutor que registró al estudiante de secundaria.

Ante esto, la duda es en qué letra de pagos va el depósito de la Beca Rita Cetina de este mes de diciembre.

¿En qué letra de pago va el depósito de este mes de diciembre de la Beca Rita Cetina 2025?

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que los pagos comenzaron el pasado jueves 4 de diciembre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, las dispersiones arrancaron para todos los beneficiarios de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Para este jueves 11 de diciembre, aquellos padres de familia, tutores y demás cuyo apellido comience con la letra M recibirán el pago, de acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos serán suspendidos de manera momentánea este próximo viernes 12 de diciembre; también durante el fin de semana, es decir, los días sábado 13 y domingo 14 del presente mes.

Las dispersiones nuevamente serán reactivadas el lunes 15 de noviembre para aquellos beneficiarios que marque el calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

