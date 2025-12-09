México

Beca Rita Cetina 2025: pagos serán suspendidos para esta fecha de diciembre

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México.

La Beca Rita Cetina representa un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido únicamente a estudiantes que asisten a secundarias públicas del territorio nacional.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos vinculados a la compra de materiales y recursos fundamentales para el proceso educativo en el nivel secundario.

El dinero entregado a quienes estudian en secundaria puede utilizarse para comprar libros, alimentos, artículos escolares, insumos de papelería, componentes del uniforme y costear los trayectos entre la casa y la escuela.

Bimestralmente, los estudiantes de secundaria reciben un depósito de mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Beneficiarios de este programa social
Beneficiarios de este programa social reciben un total de mil 900 pesos bimestrales.

La administración de la Beca Rita Cetina recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo central es disminuir los índices de abandono escolar en secundarias públicas y brindar apoyo a los jóvenes para completar su formación básica.

Durante diciembre se realizará el depósito correspondiente a la Beca Rita Cetina, así que algunos beneficiarios recibirán el recurso antes de las fiestas decembrinas y de cierre de año.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, quien dirige la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), presentó el calendario programado para los depósitos.

La dependencia federal dio a conocer que en una fecha de esta semana de diciembre, es decir, del lunes 8 al viernes 12 de diciembre, los pagos se suspenderán de forma momentánea.

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan quiénes serán los afectados, así como la fecha exacta en que no habrá dispersiones en las cuentas del Banco del Bienestar.

Esta será la fecha de diciembre en que los pagos de la Beca Rita Cetina serán suspendidos para todos los beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló que hay un día de la semana de diciembre, del lunes 8 al viernes 12 de diciembre, en que los depósitos serán suspendidos de manera momentánea para algunos beneficiarios.

La fecha de diciembre en la que los pagos serán suspendidos será el próximo viernes 12 de diciembre, debido a que el calendario oficial de depósitos no tiene programadas dispersiones.

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025.

No existe razón específica, por lo que los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe no son el motivo por lo que no habrá depósitos en dicha fecha.

Desde la publicación del calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, el viernes 12 de diciembre no se tenían programados depósitos para ningún beneficiario.

De igual manera, durante el fin de semana, es decir, el sábado 13 y domingo 14 tampoco se llevarán a cabo pagos, por lo que será hasta el lunes 15 de diciembre cuando se realicen las dispersiones correspondientes.

Cabe recodar que los pagos se llevan a cabo de manera gradual durante el mes de diciembre conforme la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor de cada beneficiario.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025BecaProgramas del Bienestar 2025Programas SocialesPago Beca Rita Cetina 2025Pago Beca Rita Cetina Diciembre 2025mexico-noticias

