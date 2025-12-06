Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cómo recoger la tarjeta si soy menor de edad?

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

La entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzó desde el pasado 25 de noviembre.

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, que empezó con jóvenes de secundaria, ampliará su cobertura a estudiantes de primaria en el próximo ciclo escolar y, posteriormente, alcanzará el nivel preescolar. Por su parte, la Beca Benito Juárez está destinada a quienes cursan la preparatoria en instituciones públicas.

Cada estudiante inscrito en estos programas recibe $1,900 de manera bimestral, monto que se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del alumno para evitar intermediarios. En la Beca Rita Cetina, los padres o tutores obtienen un pago adicional de $700 por cada hijo adicional registrado.

Agencia de Gobierno

Ambos apoyos, impulsados por el Gobierno de México, tienen como objetivo reducir el abandono escolar mediante la entrega de recursos económicos que favorezcan la continuidad y conclusión de los estudios en escuelas públicas.

¿Cómo recoger mi tarjeta del Bienestar para cobrar el apoyo de las becas Rita Cetina y Benito Juárez si soy menor de edad?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los beneficiarios que sean menores de edad tendrán que ir acompañados del adulto que registraron para poder recoger la tarjeta del Bienestar, además, también dio a conocer los documentos necesarios que se deberán llevar.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La entrega de tarjetas de Bienestar para los beneficiarios que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzó desde el 25 de noviembre (@BecasBenito)

Lo que se debe tener en cuenta antes de recoger la tarjeta del Bienestar si me registré a las becas Rita Cetina y Benito Juárez

La CNBBBJ también indicó que es importante que tanto los beneficiarios, como los padres o tutores cuenten con su CURP certificada al momento de recoger el plástico.

“Antes de recoger tu tarjeta ¡Checa que tu CURP y la de tu mamá, papá, tutora o tutor esté certificada! Debe tener la leyenda: CURP certificada. Verificada con el Registro Civil", indicó la dependencia.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Continúan pagos de la becas Rita Cetina y Benito Juárez correspondientes al bimestre noviembre-diciembre

Por otra parte, los depósitos para las becas del bimestre noviembre-diciembre de 2025 se realizarán entre el 4 y el 18 de diciembre. Como es costumbre, el proceso seguirá un orden alfabético determinado por la primera letra de la CURP de los beneficiarios.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Esta información fue comunicada oficialmente por las autoridades responsables del programa, quienes dieron a conocer el calendario de pagos correspondiente a este periodo.