Violencia en el Edomex: asesinan a cuatro integrantes de una familia en Jaltenco

Asesinan a cuatro integrantes de una familia en Jaltenco. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La madrugada del pasado martes 9 de diciembre, cuatro miembros de una familia fueron asesinados a balazos dentro de su vivienda en la colonia San Martín, municipio de Jaltenco, en el Estado de México.

De acuerdo con Milenio, las autoridades investigan el caso bajo la hipótesis de una posible venganza, ya que, según testimonios recabados en el lugar, la familia había tenido una fuerte discusión con un grupo de sujetos el día anterior en la zona centro del municipio, lo que podría haber motivado el ataque.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores ingresaron a la casa ubicada en la calle cerrada Francisco I. Madero y, tras localizar a sus víctimas en el interior, abrieron fuego antes de huir. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han logrado identificar el paradero de los responsables.

Autoridades ya siguen las posibles líneas de investigación sobre el caso. Foto: (iStock)

En el sitio, los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recolectaron indicios balísticos de armas calibre 9 milímetros y .223 mm, elementos que serán clave en las diligencias para esclarecer el crimen.

Al llegar al domicilio, los elementos de seguridad encontraron los cuerpos de Ingrid, de 31; Miriam, de 50 años; Hernán, de 30 años, y Jesús, de 54 años.

Todos presentaban heridas producidas por arma de fuego y yacían en dos de las recámaras de la vivienda. Los paramédicos de Protección Civil de Zumpango confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales al momento de su arribo.

Multihomicidio contra una familia en el Estado de México. Foto: (Redes sociales)

El agente del Ministerio Público se presentó en el lugar para coordinar el levantamiento de los cadáveres y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Según declaraciones de una familiar, citadas por 24 Horas, los dos hombres asesinados habían sido amenazados de muerte tras la discusión sostenida el lunes con varios sujetos. Esta versión refuerza la línea de investigación que apunta a un presunto ajuste de cuentas como móvil del múltiple homicidio.

Se espera que, con estos datos, en los próximos días se logre la detención de los responsables. La FGJEM continúa con las investigaciones y el análisis de los indicios balísticos para identificar a los autores materiales del crimen.

El ataque, perpetrado en un domicilio particular de la cerrada Francisco I. Madero s/n, ha generado consternación entre los habitantes de Jaltenco, quienes colaboran con las autoridades para aportar información que ayude a esclarecer los hechos. La violencia registrada en este caso se suma a otros episodios recientes en la región, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en el Estado de México.