Las razas de perro que menos ladran son ideales para la convivencia en departamentos pequeños y ambientes tranquilos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la elección de una mascota, el comportamiento y la convivencia en casa son aspectos clave.

Algunas razas de perro destacan por su carácter tranquilo y su tendencia a ladrar poco, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan un ambiente silencioso o viven en departamentos.

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Conocer estas razas puede ayudar a tomar una mejor decisión y favorecer la armonía en el hogar.

Factor genético y la función original de cada raza explican por qué algunos perros ladran menos que otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las razas de perro que menos ladran

Algunas razas de perro son conocidas por ser menos propensas a ladrar. Esto no significa que no ladren nunca, pero suelen ser más tranquilas y silenciosas en comparación con otras. Entre las razas que menos ladran se encuentran:

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Basenji: Es famoso por no ladrar de manera tradicional; emite un sonido peculiar conocido como “yodel”.

Bulldog inglés: Suele ser calmado y ladra poco, incluso en presencia de extraños.

Greyhound (galgo inglés): Es una raza tranquila, reservada y poco vocal.

Gran danés: A pesar de su tamaño, es conocido por ser silencioso y ladrar solo cuando es realmente necesario.

Cavalier King Charles Spaniel: Generalmente es sociable y no suele ladrar en exceso.

Shar Pei: Tiende a ser reservado y silencioso, ladrando solo cuando detecta algo inusual.

Whippet: Similar al galgo, es pacífico y rara vez ladra.

El comportamiento siempre varía según la personalidad de cada perro y su ambiente, pero estas razas destacan por su tendencia a ser menos ruidosas.

La socialización y el ambiente en que crece el perro influyen considerablemente en su tendencia a ladrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué hay razas de perros que no ladran tanto

De acuerdo con el medio especializado American Kennel Club (AKC) la tendencia de algunas razas de perro a ladrar menos se debe principalmente a factores genéticos, históricos y de temperamento:

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Selección genética y función original: Muchas razas se criaron para tareas específicas. Por ejemplo, razas como el Basenji o el Greyhound se seleccionaron para cazar en silencio o para trabajar de forma independiente, lo que favoreció a los ejemplares menos vocales. En cambio, razas guardianas o de alerta, como el Chihuahua o el Schnauzer, fueron criadas para avisar sobre cualquier movimiento extraño, por eso ladran más.

Temperamento natural: Algunas razas tienen una personalidad más tranquila y reservada. Estos perros suelen ser menos reactivos a estímulos externos, por lo que no sienten la necesidad de ladrar frecuentemente.

Socialización y ambiente: Aunque la genética influye, el ambiente y la educación también juegan un papel importante. Un perro bien socializado y acostumbrado a distintos estímulos puede ladrar menos, independientemente de su raza.

Estructura física: En casos como el Basenji, la anatomía de la laringe limita su capacidad para ladrar de forma convencional, por eso emite sonidos distintos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, la cantidad de ladridos depende de una combinación de herencia, historia de la raza, temperamento y entorno en el que vive el perro.