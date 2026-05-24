La historia de Javier Coello Trejo, el abogado que capturó a Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”

Javier Coello Trejo, ‘El fiscal del hierro’, relató cómo capturó a Miguel Ángel Félix Gallardo mediante escuchas telefónicas y un operativo en Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Javier Coello Trejo, exsubprocurador contra el narcotráfico y conocido como “El fiscal del hierro”, relató en 2021 que la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes” se logró tras una investigación de escuchas telefónicas y un operativo reservado en Guadalajara, y aseguró que durante el interrogatorio el capo le ofreció hasta 20 millones de dólares para dejarlo ir, según dijo en La hora de opinar el 30 de septiembre de ese año.

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En esa entrevista con Leo Zuckermann, Coello Trejo dijo que, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró procurador de la lucha contra el narcotráfico, él y el entonces procurador Enrique Álvarez del Castillo diseñaron una estrategia para ubicar al que definió como “el capo de capos”. Según su versión, el trabajo incluyó revisar “rollos y rollos” de llamadas telefónicas hasta identificar la voz de Félix Gallardo.

Coello Trejo afirmó que el avance decisivo ocurrió cuando Félix Gallardo llamó a su secretaria, cuya línea ya estaba intervenida. “Se había emborrachado, estaba crudo, pide mariscos, agarramos la onda, seguimos a los mariscos y dimos con él”, dijo.

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El operativo se armó con agentes que no habían estado en Jalisco

La operación para capturar a Félix Gallardo incluyó agentes que nunca habían trabajado en Jalisco y comenzó con una pista encontrada en una llamada telefónica intervenida. Foto: Karina Hernández / Infobae

Según el exfuncionario, evitó informar a demasiadas personas sobre la operación porque, en sus palabras, “en una investigación secreto es de dos o tres. Más ya es chisme”. En la entrevista señaló que encargó la acción al comandante Guillermo González Calderoni.

Coello Trejo dijo que ordenó reunir en Guadalajara a dos agentes de la Policía Judicial Federal de Narcóticos de cada estado que nunca hubieran estado en Jalisco. También afirmó que alquilaron una casa de seguridad y que la instrucción fue entrar de madrugada al sitio donde estaba Félix Gallardo.

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El exsubprocurador precisó que los agentes entraron a las 06:00 y que, por lo que habían escuchado en las intervenciones telefónicas, sabían que el narcotraficante decía que no lo iban a capturar vivo. Por eso, según su relato, dio la orden de ponerle “de inmediato un trapo en la boca por cualquier cosa”.

En ese mismo pasaje, Coello Trejo sostuvo que instruyó a los agentes a no meterse con la familia del detenido. “La familia no tiene nada que ver en esto”, dijo. Agregó que para combatir a la mafia había que entender sus reglas y sus códigos.

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Después de asegurar a Félix Gallardo, Coello Trejo afirmó que pidió que enviaran un avión a Guadalajara sin explicar para qué iba. Según contó, ya con el detenido a bordo informó al procurador, y entre las 06:30 y las 07:00 recibió la instrucción de avisar al presidente.

Coello dijo que Félix Gallardo confesó y rechazó sobornos

Coello Trejo afirmó que el capo ofreció hasta 20 millones de dólares como soborno durante el interrogatorio para evitar su detención. (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

Ya en los separos, Coello Trejo aseguró que interrogó personalmente al “Jefe de Jefes”. Según su versión, no podían tocarlo porque un detenido “de esa magnitud”, si recibía un golpe, se cerraba y dejaba de hablar.

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En ese interrogatorio, añadió, Félix Gallardo “confesó todo” y mantuvo un trato respetuoso. También lo describió como “un hombre educado”, pese a que reconoció la gravedad de los delitos que atribuía a su trayectoria criminal.

Coello Trejo sostuvo que el capo intentó sobornarlo dos veces durante esa conversación. Primero le ofreció “diez millones de dólares” con el argumento de que nadie sabía que lo tenía detenido; después subió la propuesta a 20 millones de dólares. La respuesta que dijo haber dado fue: “Sí, el precio es usted”.

El exfuncionario también narró un episodio posterior con la DEA. Afirmó que primero lo llamó Edward Heath para decirle que la agencia iba a interrogar a Félix Gallardo, pero él se negó porque ya tenía dudas sobre esa corporación.

Coello Trejo explicó que esas sospechas venían de una semana antes, cuando un embajador avisó al presidente que habría una reunión de capos en el Hotel Camino Real de Guadalajara. Él dijo que advirtió que la información era falsa porque estaba escuchando a los objetivos, pero el presidente le respondió: “Por si sí o por si no, éntrele”. A partir de esa orden, agregó, montaron un operativo en el recinto con “equipos especiales”, entraron al lugar y no encontraron nada.

El exfuncionario afirmó que Félix Gallardo llamó “traidores” a agentes de la DEA

Félix Gallardo insultó a los agentes de la DEA durante el interrogatorio y los calificó de ‘traidores’ por haberlo entregado a las autoridades mexicanas. (Archivo Infobae)

Pese a su negativa inicial, Coello Trejo relató que el presidente finalmente le ordenó dejar pasar a los agentes estadounidenses. Antes de que entraran habló con Félix Gallardo, quien le adelantó que no quería conversar con “esos traidores”.

El exsubprocurador aseguró que, cuando Edward Heath y otro agente de la DEA entraron al lugar, Félix Gallardo reaccionó con insultos y los acusó de haberlo traicionado. “Yo ya había quedado contigo de que te iba a entregar a Camarena y me aventas a los federales. Contigo no hablo”, dijo Coello Trejo que expresó el narcotraficante en ese encuentro.

Javier Coello Trejo murió este 24 de mayo a los 77 años. La noticia la dio a conocer el senador Manuel Velasco Coello, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, a través de redes sociales. Hasta ahora no se han informado las causas oficiales del fallecimiento.