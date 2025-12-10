México

¿Tu suegra te complica la Navidad? Así cuidan los expertos la relación de pareja en fiestas

Momentos típicos de fricción pueden tener solución

Guardar
Pasar navidad puede ser algo
Pasar navidad puede ser algo complicado (Gemini)

Las reuniones con la familia política pueden representar un desafío para muchas parejas, especialmente durante celebraciones como la Navidad.

La presión social y emocional que rodea estos encuentros suele generar tensiones que ponen a prueba la relación de pareja. La expectativa de armonía familiar, reforzada por tradiciones y representaciones idealizadas en los medios, contrasta con la realidad de conflictos, rivalidades y diferencias de valores que emergen en estos contextos.

Por qué surgen los problemas con la familia política

Según la Fundación Clínica de la Familia, los conflictos con la familia política se intensifican en fechas señaladas debido a la carga cultural y emocional que acompaña a estas celebraciones.

Pilar Rojas, médico psicoanalista del Grupo Cero, explicó para dicha organización que cada persona construye en su mente una idea propia de familia, en la que se siente el centro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este hecho para algunos es muy tranquilizador, mientras que para otros supone una fuente de rivalidad continua”, señala Rojas.

Las diferencias en costumbres, expectativas y ritos familiares suelen chocar cuando dos familias se unen, lo que puede dificultar la toma de decisiones y el bienestar común.

Y es que, la presión por mantener la tradición de reunirse con la familia política, incluso cuando existen relaciones tensas o distantes, añade un componente de ansiedad.

navidad, celebración, fiesta, festejo, aguinaldos
navidad, celebración, fiesta, festejo, aguinaldos navideños, 24 de diciembre, 25, regalos, nacimiento de jesús, cristo, jesucristo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chus Bello, psicóloga especializada en terapia familiar, detalló para el País que desde noviembre muchas personas expresan en consulta su preocupación por las fiestas, el miedo a comentarios desafortunados y las comparaciones entre miembros de la familia.

Además, la representación de familias perfectas en la publicidad y las redes sociales puede aumentar la frustración y el malestar cuando la realidad no se ajusta a ese ideal.

¿Qué impacto podría tener esto en la pareja?

La Fundación Clínica de la Familia advierte que la Navidad y otras celebraciones familiares pueden reavivar sentimientos de soledad, envidia y celos, lo que se refleja en un aumento de hasta el 40% en la venta de antidepresivos durante estas fechas.

Ana Berástegui Pedro-Viejo, investigadora del Instituto Universitario de la Familia, destacó que las demandas afectivas de padres, hijos y abuelos pueden dificultar la toma de decisiones y afectar el bienestar de la pareja.

Las diferencias en criterios económicos y la presión por cumplir con expectativas ajenas también contribuyen a la conflictividad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El País añadió que la presión por mantener la paz familiar puede derivar en chantaje emocional, donde frases como “hazlo por la familia” obligan a aceptar situaciones que generan ansiedad.

La psicóloga Paloma Fernández advirtió que las comparaciones y la sobrecarga de responsabilidades perpetúan dinámicas de malestar, afectando la relación de pareja y la salud mental.

Recomendaciones para sobrevivir a la familia política sin descuidar la relación de pareja

Frente a este panorama, los expertos consultados por ambas fuentes coincidieron en la importancia de actuar con flexibilidad y establecer límites claros.

Los expertos recomendaron reconocer que las Navidades ideales no existen y que es fundamental identificar qué situaciones resultan dañinas para poder poner límites realistas. La terapia puede ser útil para comprender el origen de los conflictos y aprender a gestionarlos.

Bello sugirió que, aunque la tradición de reunirse con la familia política está muy arraigada, la sociedad ha cambiado y es necesario adaptar las celebraciones a las nuevas realidades familiares.

En definitiva, encontrar apoyo en quienes realmente aportan bienestar y compañía genuina puede transformar la experiencia de las celebraciones familiares, permitiendo a cada pareja construir sus propias tradiciones y motivos para reunirse.

Temas Relacionados

Familia políticaRelación de parejaNavidadConflictos familiaresBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

El regiomontano protagonizó una de las actuaciones más sólidas entre los jóvenes pilotos

Pato O’Ward destaca en las

La Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Circular en medio de protestas

Diversos colectivos advierten sobre posibles impactos en salud y medio ambiente si no se escucha a comunidades y expertos

La Cámara de Diputados aprueba

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Los reflectores se mantienen sobre la modelo tabasqueña tras una tensa entrevista para la cadena Telemundo

René Franco a Fátima Bosch:

Problemas de agua en México son una amenaza para EEUU, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos exigió al gobierno mexicano atender “inmediatamente” los problemas de agua y drenaje

Problemas de agua en México

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.1 en Alvarado

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Veracruz: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

César Duarte seguirá preso: juez

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo Copa

Cruz Azul vs Flamengo Copa Intercontinental en vivo: la Máquina empata el partido

Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de Fórmula 1: así fueron sus tiempos frente a los rivales

Presentan a los equipos que conformarán la Liga de Voleibol Profesional Femenil en México

Desaparece el play-in para la próxima temporada de la Liga Mx

La “última misión” de Gignac: el francés buscaría cerrar su historia con un título más