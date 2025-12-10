¿Tu suegra te complica la Navidad? Así cuidan los expertos la relación de pareja en fiestas

Pasar navidad puede ser algo complicado (Gemini)

Las reuniones con la familia política pueden representar un desafío para muchas parejas, especialmente durante celebraciones como la Navidad.

La presión social y emocional que rodea estos encuentros suele generar tensiones que ponen a prueba la relación de pareja. La expectativa de armonía familiar, reforzada por tradiciones y representaciones idealizadas en los medios, contrasta con la realidad de conflictos, rivalidades y diferencias de valores que emergen en estos contextos.

Por qué surgen los problemas con la familia política

Según la Fundación Clínica de la Familia, los conflictos con la familia política se intensifican en fechas señaladas debido a la carga cultural y emocional que acompaña a estas celebraciones.

Pilar Rojas, médico psicoanalista del Grupo Cero, explicó para dicha organización que cada persona construye en su mente una idea propia de familia, en la que se siente el centro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este hecho para algunos es muy tranquilizador, mientras que para otros supone una fuente de rivalidad continua”, señala Rojas.

Las diferencias en costumbres, expectativas y ritos familiares suelen chocar cuando dos familias se unen, lo que puede dificultar la toma de decisiones y el bienestar común.

Y es que, la presión por mantener la tradición de reunirse con la familia política, incluso cuando existen relaciones tensas o distantes, añade un componente de ansiedad.

navidad, celebración, fiesta, festejo, aguinaldos navideños, 24 de diciembre, 25, regalos, nacimiento de jesús, cristo, jesucristo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chus Bello, psicóloga especializada en terapia familiar, detalló para el País que desde noviembre muchas personas expresan en consulta su preocupación por las fiestas, el miedo a comentarios desafortunados y las comparaciones entre miembros de la familia.

Además, la representación de familias perfectas en la publicidad y las redes sociales puede aumentar la frustración y el malestar cuando la realidad no se ajusta a ese ideal.

¿Qué impacto podría tener esto en la pareja?

La Fundación Clínica de la Familia advierte que la Navidad y otras celebraciones familiares pueden reavivar sentimientos de soledad, envidia y celos, lo que se refleja en un aumento de hasta el 40% en la venta de antidepresivos durante estas fechas.

Ana Berástegui Pedro-Viejo, investigadora del Instituto Universitario de la Familia, destacó que las demandas afectivas de padres, hijos y abuelos pueden dificultar la toma de decisiones y afectar el bienestar de la pareja.

Las diferencias en criterios económicos y la presión por cumplir con expectativas ajenas también contribuyen a la conflictividad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El País añadió que la presión por mantener la paz familiar puede derivar en chantaje emocional, donde frases como “hazlo por la familia” obligan a aceptar situaciones que generan ansiedad.

La psicóloga Paloma Fernández advirtió que las comparaciones y la sobrecarga de responsabilidades perpetúan dinámicas de malestar, afectando la relación de pareja y la salud mental.

Recomendaciones para sobrevivir a la familia política sin descuidar la relación de pareja

Frente a este panorama, los expertos consultados por ambas fuentes coincidieron en la importancia de actuar con flexibilidad y establecer límites claros.

Los expertos recomendaron reconocer que las Navidades ideales no existen y que es fundamental identificar qué situaciones resultan dañinas para poder poner límites realistas. La terapia puede ser útil para comprender el origen de los conflictos y aprender a gestionarlos.

Bello sugirió que, aunque la tradición de reunirse con la familia política está muy arraigada, la sociedad ha cambiado y es necesario adaptar las celebraciones a las nuevas realidades familiares.

En definitiva, encontrar apoyo en quienes realmente aportan bienestar y compañía genuina puede transformar la experiencia de las celebraciones familiares, permitiendo a cada pareja construir sus propias tradiciones y motivos para reunirse.