Secretaría de Gobernación reporta avances en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Rosa Icela, titular de la Secretaría de Gobernación, presentó estos datos en la conferencia de prensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Foto: Cortesía/Gobierno de México.

Las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación (Segob), han brindado 74 mil 236 atenciones a la población a través de diversos programas y servicios.

Así lo informó Rosa Icela Rodríguez, titular de esta dependencia del Gobierno de México, durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 10 de diciembre, de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum.

La funcionaria explicó que esta estrategia contempla la realización de 13 ferias al concluir el mes de diciembre, cubriendo igual número de regiones del estado.

Hasta la fecha, las ferias han tenido presencia en municipios como Zacapu, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. En estos días, se desarrollan nuevas ediciones en Uruapan y Puruándiro.

Al finalizar la mañanera recalcó que la Presidenta tiene una gran aprobación de la población Crédito: Gobierno de México

Programas integrales y servicios para la población

Durante su participación en la conferencia matutina presidencial de este miércoles 10 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez precisó que la estrategia ha permitido ofrecer a la población michoacana una amplia variedad de servicios.

Entre ellos destacan los trámites administrativos —impresión y corrección de actas de nacimiento y de matrimonio, así como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)—, atención en salud que abarca desde consultas generales hasta mastografías, asesorías jurídicas y actividades culturales y deportivas.

La funcionaria subrayó que esta labor se realiza en coordinación con 53 dependencias del Gobierno de México, el gobierno estatal y autoridades municipales, lo que fortalece la cobertura y el impacto regional de la iniciativa.

“Esta suma de esfuerzos en el territorio nos permite ofrecer a michoacanos y michoacanas de distintas edades una gama de servicios esenciales para su bienestar”, puntualizó Rodríguez durante la conferencia de prensa matutina presidencial de este miércoles 10 de diciembre.

La funcionaria subrayó que esta labor se realiza en coordinación con 53 dependencias del Gobierno de México. Foto: Cortesía/Gobierno de México.

Acciones complementarias para la paz y el apoyo social

En algunas comunidades seleccionadas, la estrategia federal ha sumado acciones enfocadas en la seguridad y el bienestar social. Por ejemplo, se implementa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, a través del cual los habitantes pueden entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, recibiendo a cambio una compensación monetaria.

Además, con el Tianguis del Bienestar, se dotan artículos de primera necesidad —enseres domésticos, tela, ropa y productos nuevos decomisados en aduanas— a familias de las distintas regiones atendidas. La Segob indicó que la recepción de estos programas ha excedido las expectativas iniciales.

De acuerdo con la secretaria, el objetivo es mantener y ampliar esta cobertura para llegar a más familias michoacanas en los próximos meses.

En la conferencia matutina presidencial estuvieron presentes diferentes funcionarios federales del Gobierno de México como la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, así como el de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, entre otros más.

Diferentes funcionarios del Gobierno de México estuvieron presentes en la conferencia de prensa matutina presidencial.Foto: Cortesía/Gobierno de México.