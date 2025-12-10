México

Estrategia contra la violencia suma más de 4.6 millones de atenciones en su primer año, asegura Segob

La dependencia del Gobierno de México destaca la realización de 404 Ferias de Paz y 338 Comités de Paz en 77 municipios del país

Guardar
Rosa Icela Rodríguez, titular de
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer algunos datos. Foto: X/@rosaicela_.

La Secretaría de Gobernación reportó que, al cumplirse un año de labores continuas, la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia ha proporcionado más de 4 millones 689 mil 150 atenciones, beneficiando a tres millones 69 mil 448 personas.

Este balance fue presentado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum.

Durante este periodo, las acciones coordinadas por los tres órdenes de gobierno permitieron la visita a viviendas en 15 estados y 77 municipios.

Además, se organizaron 404 Ferias de Paz con el objetivo de acercar servicios y programas sociales a la comunidad, y se consolidaron 338 Comités de Paz enfocados en fomentar la participación ciudadana y mejorar el entorno social.

Se organizaron 404 Ferias de
Se organizaron 404 Ferias de Paz con el objetivo de acercar servicios y programas sociales a la comunidad. Foto: X/@rosaicela_.

La secretaria resaltó el compromiso de dependencias federales, estatales y municipales al sumarse semanalmente con acciones a favor de las comunidades, señalando que la seguridad debe basarse en la justicia y el desarrollo.

La labor cooperativa entre autoridades y ciudadanos permitió la recuperación de 306 espacios públicos, entre parques, plazas, senderos y canchas deportivas.

Rosa Icela Rodrìguez rechaza manifestaciones de la CNTE. Crédito: x.com/@SEGOB_mx

Programas sociales y atención en territorios prioritarios

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el Estado de México se promovieron 945 actividades deportivas y recreativas con la participación de 75 mil 396 asistentes.

En entidades como Tabasco y Baja California se llevaron a cabo jornadas de capacitación. En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se iniciaron obras en la unidad deportiva Javier R. Bours, en Cajeme, Sonora.

Junto al IMSS-Bienestar, la estrategia fortaleció servicios de salud en Pantelhó y Tila, Chiapas, con más de 56 mil atenciones, y también se realizó una jornada de credencialización del INE en La Trinidad y Frontera Comalapa.

n colaboración con la Secretaría
n colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se iniciaron obras en la unidad deportiva Javier R. Bours, en Cajeme, Sonora. Foto: X/@rosaicela_.

Además, más de mil 800 personas se incorporaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En alianza con la Financiera para el Bienestar y la Secretaría de Bienestar, pequeños negocios de Chenalhó ingresaron al programa Crédito Solidario.

A familias desplazadas del Ejido Puebla se les entregaron 34 viviendas, y se inauguraron tres puntos de venta de Leche para el Bienestar en La Trinitaria y Frontera Comalapa.

Jornadas de Paz y actividades para la cohesión social

Durante el último año, se efectuaron 6 mil 855 Jornadas de Paz con la participación de más de 2.1 millones de personas, a cargo de secretarías técnicas estatales y municipales.

La CONADE realizó más de 19 mil actividades, logrando la asistencia de 1.6 millones de personas en 14 entidades a través del programa Ponte Pila y Ferias de Paz.

En materia de prevención, se impartió el taller “Familias Fuertes Amor y Límites”, promoviendo vínculos afectivos e intervención en temas de adicciones y suicidios.

En materia de prevención, se
En materia de prevención, se impartió el taller “Familias Fuertes Amor y Límites”. Foto: X/@rosaicela_.

También se organizaron 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores y, como parte de la campaña “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”, se realizaron 96 caminatas en 89 municipios con más de 26 mil personas.

Con la Secretaría de las Mujeres, se llevaron a cabo más de 100 Jornadas de Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, alcanzando a más de 16 mil 700 personas; la secretaría ha entregado más de 25 millones de cartillas.

Tianguis del Bienestar y desarme voluntario

Mediante el Tianguis del Bienestar, coordinado con diversas dependencias como la Secretaría de Hacienda, Defensa Nacional, SAT y autoridades estatales y municipales, se ha beneficiado a más de 61 mil familias de 23 municipios en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entregando enseres y artículos de primera necesidad decomisados en aduanas.

Finalmente, Rodríguez informó que, desde el 1 de octubre de 2024, se han canjeado 8 mil 700 armas de fuego –2 mil 519 largas, 5 mil 88 cortas y mil 93 granadas– junto con cartuchos y cargadores, además de instalar un módulo para intercambiar juguetes bélicos por educativos.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezSecretaría de GobernaciónClaudia SheinbaumEstrategias por la Pazmexico-noticias

Más Noticias

Los 5 alimentos dulces que son deliciosos, saludables y que no contienen demasiado azúcar

Estas opciones son buenas para la salud y no sacrifican el sabor

Los 5 alimentos dulces que

Así fue la primera aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego un día como hoy, 9 de diciembre de 1531

Según la tradición, este fue el inicio de las manifestaciones de “La Guadalupana” hace ya 494 años

Así fue la primera aparición

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

La IA elabora un pronóstico de los cuadros que se presentarán a la cita futbolística que reunirá a los campeones de la Concacaf y la Conmebol

Partido de Cruz Azul vs

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre: personas caen de las escaleras eléctricas en Ciudad Deportiva Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

México estrenará monedas de 10 y 20 pesos: nuevos diseños y materiales a partir de 2026

La reforma contempla una modificación relevante para la moneda de diez pesos

México estrenará monedas de 10
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro

Cae “Gonzo” en Puebla, miembro de una célula independiente dedicada al trasiego e metanfetamina a EEUU

Autoridades de Michoacán confirman ataque a policías municipales de Apatzingán, hay 2 elementos heridos

Cae Jacobo “N”, objetivo prioritario y presunto miembro del CJNG, en Yucatán

Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

FBI revela nueva foto de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recibe consejo de

Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Zootopia sigue conquistando a la audiencia mexicana a través de esta plataforma de streaming

Lalo Mora ya se prepara para morir a los 78 años y lanza crudo mensaje: “La muerte bailó conmigo”

Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?

Atlante regresa a la Liga MX tras la compra de Mazatlán FC; Mikel Arriola hizo oficial su afiliación

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”