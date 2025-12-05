Rosa Icela Rodríguez afirma que Ley General de Aguas podría publicarse “de inmediato”; cuestiona protestas de agricultores

Rosa Icela Rodríguez agradeció a los legisladores por aprobar la Ley General de Aguas. | Presidencia

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), celebró que ayer ambas cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma para la Ley General de Aguas, que impulsó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encabezar la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal agradeció a los senadores y diputados por aprobar la iniciativa, en medio de protestas por parte de agricultores y debates polarizados, lo que generó que la sesión en la Cámara de Diputados durara más de 24 horas.

