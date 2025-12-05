México

Segob insiste en que uso de la CURP Biométrica sirve para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez señaló que el nuevo documento de identificación digital ya le fue otorgada la certificación ISO 9000 en los últimos días

Guardar
Rosa Icela Rodríguez festejó que
Rosa Icela Rodríguez festejó que la nueva CURP Biométricas ya cuenta con la certificación ISO 9000 | Presidencia de la República

La secretaria Rosa Icela Rodríguez volvió a insistir que los avances en la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica ha servido igualmente como una herramienta que impulsa la localización de personas desaparecidas en México.

Durante la conferencia matutina de este 5 de diciembre, a titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que ya son millones de personas las que ha accedido a tramitar este documento en las instancias correspondientes:

“(...) Que sepan las mexicanas y mexicanos que tenemos una certeza en sus datos y que, precisamente, para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas. Ese es el fin por el que se ha ampliado y que tenga la certeza (de) que la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene a su cargo el tema de la realización y para la obtención de la CURP, lo está haciendo de manera adecuada (...) No hay ningún problema”, sentenció desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde comandó la mañanera en lugar de Claudia Sheinbaum, quien viajó a Washington para el Sorteo del Mundial 2026.

Previo a estas declaraciones, la titular de la Segob enfatizó que, recientemente, la implementación de este documento oficial por parte del Gobierno de México recibió la certificación de calidad ISO 9000, lo cual, dijo, fortalece la certeza y la confianza para la protección de datos personales por parte del Estado mexicano.

Rodríguez Velázquez sentenció que hay
Rodríguez Velázquez sentenció que hay certeza y confidencialidad en los datos de la CURP Biométrica | Presidencia de la República

Reformas para las personas desaparecidas “va muy bien”, según Rosa Icela Rodríguez

En otro momento de la conferencia matutina, la titular de Segob dio a conocer que los avances en la posible reforma para la localización de personas desaparecidas tiene avances muy favorables dentro de las propuestas del gobierno federal.

“Van bien (las reformas en materia de personas desaparecidas). Yo creo que pronto daremos un informe. Es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda de personas”, explicó.

Sobre esa misma línea, también adelantó que se tienen contempladas próximas reuniones con colectivos y grupos de Madres Buscadoras, quienes han insistido que la reforma constitucional refleje sus peticiones y sus necesidades para poder “seguir luchando por sus desaparecidos”.

“Madres Buscadoras” cuestionan la CURP biométrica: “No sirve para encontrar desaparecidos”

Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas han reprochado la aprobación de la CURP biométrica. Esto bajo el argumento de que no resolverá la crisis de desapariciones, sino que, por el contrario, pone en riesgo su privacidad y las expone a vigilancia estatal.

Para muchas de estas mujeres —que sufrieron el dolor de perder a un hijo, hija o familiar— la obligación de entregar datos sensibles como huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos no trae consuelo ni avances reales: critican que la reforma no acompaña un fortalecimiento real de las comisiones de búsqueda ni de las fiscalías encargadas.

Ceci Flores ha sido la
Ceci Flores ha sido la principal crítica de la implementación de la CURP Biométrica en todo el país | Ceci Flores

Durante protestas frente al Congreso, madres buscadoras desplegaron mantas con rostros de desaparecidos y consignas como “Espiar no es buscar”, denunciando que la CURP biométrica más bien institucionaliza un sistema de vigilancia masiva, en lugar de priorizar la localización de las víctimas.

Algunas de las denunciantes advirtieron que este tipo de reformas las vuelve vulnerables: “El Estado sabrá dónde estamos, cuándo buscamos, qué hacemos”, alertó una madre buscadora, subrayando que muchas de ellas han sufrido agresiones, amenazas o incluso la muerte por su activismo.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezLa MañaneraCURP BiométicaSegobPersonas desaparecidasDesaparecidosClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 5.5 de magnitud en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 5.5

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo de rescate en la Basílica de Guadalupe rumbo al 12 de diciembre

La Agencia de Atención Animal de la CDMX activó el Operativo ‘Perrito Peregrino 2025’ del 8 al 13 de diciembre para proteger a perros que acompañan a los feligreses

Perritos peregrinos: CDMX lanza operativo

Nombran a Joel González Toral como Encargado de Despacho de la Junta de Caminos del Edomex

Será el responsable de supervisar la rehabilitación del Periférico Norte en 2026

Nombran a Joel González Toral

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 5 al 7 de diciembre?

La Secretaría de Educación del Estado de México continúa con el registro para estudiantes de nivel básico

Beca de Aprovechamiento Académico en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Olaff Pedraza: la cronología

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“Desire”, canción del Mundial 2026,

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

Así fue el día que Eduardo Manzano se vio obligado a matar a un asaltante durante un tiroteo en la CDMX

Jaime Camil aparece en el Sorteo Mundial 2026 y mexicanos reaccionan con memes: “Esa no es tu familia”

UIF congela las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada

DEPORTES

Edson Álvarez acepta la Selección

Edson Álvarez acepta la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer su rivales en el Mundial 2026: “No hay equipo fácil”

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales

Este será el camino en la UEFA para el tercer rival de México en el Mundial 2026