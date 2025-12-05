Segob insiste en que uso de la CURP Biométrica sirve para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez festejó que la nueva CURP Biométricas ya cuenta con la certificación ISO 9000 | Presidencia de la República

La secretaria Rosa Icela Rodríguez volvió a insistir que los avances en la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica ha servido igualmente como una herramienta que impulsa la localización de personas desaparecidas en México.

Durante la conferencia matutina de este 5 de diciembre, a titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que ya son millones de personas las que ha accedido a tramitar este documento en las instancias correspondientes:

“(...) Que sepan las mexicanas y mexicanos que tenemos una certeza en sus datos y que, precisamente, para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas. Ese es el fin por el que se ha ampliado y que tenga la certeza (de) que la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene a su cargo el tema de la realización y para la obtención de la CURP, lo está haciendo de manera adecuada (...) No hay ningún problema”, sentenció desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde comandó la mañanera en lugar de Claudia Sheinbaum, quien viajó a Washington para el Sorteo del Mundial 2026.

Previo a estas declaraciones, la titular de la Segob enfatizó que, recientemente, la implementación de este documento oficial por parte del Gobierno de México recibió la certificación de calidad ISO 9000, lo cual, dijo, fortalece la certeza y la confianza para la protección de datos personales por parte del Estado mexicano.

Rodríguez Velázquez sentenció que hay certeza y confidencialidad en los datos de la CURP Biométrica | Presidencia de la República

Reformas para las personas desaparecidas “va muy bien”, según Rosa Icela Rodríguez

En otro momento de la conferencia matutina, la titular de Segob dio a conocer que los avances en la posible reforma para la localización de personas desaparecidas tiene avances muy favorables dentro de las propuestas del gobierno federal.

“Van bien (las reformas en materia de personas desaparecidas). Yo creo que pronto daremos un informe. Es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda de personas”, explicó.

Sobre esa misma línea, también adelantó que se tienen contempladas próximas reuniones con colectivos y grupos de Madres Buscadoras, quienes han insistido que la reforma constitucional refleje sus peticiones y sus necesidades para poder “seguir luchando por sus desaparecidos”.

“Madres Buscadoras” cuestionan la CURP biométrica: “No sirve para encontrar desaparecidos”

Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas han reprochado la aprobación de la CURP biométrica. Esto bajo el argumento de que no resolverá la crisis de desapariciones, sino que, por el contrario, pone en riesgo su privacidad y las expone a vigilancia estatal.

Para muchas de estas mujeres —que sufrieron el dolor de perder a un hijo, hija o familiar— la obligación de entregar datos sensibles como huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos no trae consuelo ni avances reales: critican que la reforma no acompaña un fortalecimiento real de las comisiones de búsqueda ni de las fiscalías encargadas.

Ceci Flores ha sido la principal crítica de la implementación de la CURP Biométrica en todo el país | Ceci Flores

Durante protestas frente al Congreso, madres buscadoras desplegaron mantas con rostros de desaparecidos y consignas como “Espiar no es buscar”, denunciando que la CURP biométrica más bien institucionaliza un sistema de vigilancia masiva, en lugar de priorizar la localización de las víctimas.

Algunas de las denunciantes advirtieron que este tipo de reformas las vuelve vulnerables: “El Estado sabrá dónde estamos, cuándo buscamos, qué hacemos”, alertó una madre buscadora, subrayando que muchas de ellas han sufrido agresiones, amenazas o incluso la muerte por su activismo.