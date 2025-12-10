Rutina de cuerpo completo en tan solo 20 minutos que puedes realizar en casa y sin equipo

El tiempo no debe ser un impedimento para mantenerse activo y obtener los beneficios del entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que la falta de tiempo suele ser una de las principales barreras para mantener un hábito de ejercicio regular.

Las agendas laborales y familiares limitan los espacios para la actividad física, lo que lleva a muchas personas a dejar de lado el cuidado del cuerpo.

Ante esta realidad, una rutina eficiente y rápida, que puede realizarse en casa sin equipos especiales, se presenta como una solución práctica para quienes buscan mantenerse activos a diario, sin modificar de forma drástica su rutina.

Es por eso que hoy tenemos para ti la sugerencia de una rutina de cuerpo completo que puedes realizar en tan solo 20 minutos, desde la cómodidad de tu hogar y sin necesidad de equipamiento.

Esta rutina está pensada para personas con poco tiempo, pero que buscan trabajar todo el cuerpo de manera efectiva.

El entrenamiento en casa sin equipos especiales permite mantenerse activo sin modificar drásticamente la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina cuerpo completo en 20 minutos

Instrucciones para realizar la rutina:

Repite el circuito 2 veces. Descansa 60 segundos entre circuitos. Realiza cada ejercicio durante 45 segundos y descansa 15 segundos antes del siguiente.

Calienta durante 2-3 minutos (trote en el lugar, círculos de brazos, saltos suaves) antes de empezar.

Si eres principiante, puedes reducir los segundos activos a 30 y el descanso a 30 segundos.

Ejercicios sugeridos:

Sentadillas: De pie, baja flexionando las rodillas como si fueras a sentarte, manteniendo la espalda recta. Flexiones de brazos: Mantén el cuerpo recto, baja el pecho al suelo y empuja hacia arriba. Puedes apoyar rodillas si resulta difícil. Zancadas alternas: Da un paso grande hacia adelante y flexiona ambas rodillas. Alterna piernas en cada repetición. Planchas: Apóyate sobre antebrazos y puntas de los pies, mantén el cuerpo recto y abdomen contraído. Remo invertido en mesa o silla: Acuéstate debajo de una mesa resistente o usa una silla, agarra el borde, lleva el pecho hacia arriba y baja. Abdominales bicicleta: Tumbado, manos detrás de la cabeza, alterna codo con rodilla opuesta. Saltos de tijera (Jumping Jacks): Da saltos abriendo y cerrando brazos y piernas al mismo tiempo.

Las rutinas rápidas de ejercicio ayudan a superar la falta de tiempo y promueven el bienestar físico y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir lesiones al realizar ejercicio en casa

Realiza un calentamiento adecuado antes de iniciar la rutina para preparar músculos y articulaciones.

Usa calzado deportivo y ropa cómoda que permita libertad de movimiento.

Mantén la técnica correcta en cada ejercicio y evita sobreesfuerzos.

Asegura un espacio libre de obstáculos para prevenir caídas o golpes.

Escucha las señales del cuerpo y detén el ejercicio ante cualquier dolor agudo.

Hidrátate antes, durante y después de la actividad física.

Integra estiramientos suaves al finalizar la rutina para favorecer la recuperación muscular.