Profiteroles con nata y salsa de guayaba al tequila: el postre franco-mexicano para tus fiestas

Los profiteroles, pequeños bocados de origen francés hechos con pasta choux, se han convertido en favoritos en todo el mundo por su textura ligera y su versatilidad al rellenarse con cremas dulces.
Esta versión los lleva al siguiente nivel: aquí se rellenan con una nata montada suave y se sirven bañados con una salsa de guayaba y tequila, creando un contraste vibrante entre lo clásico francés y los sabores frutales y aguerridos del México festivo.
El resultado: una combinación sutil entre lo crujiente y tierno del profiterol, la cremosidad de la nata y la acidez y perfume cítrico de la guayaba, realzados con el punch de un buen tequila.
Receta de Profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila
Es el postre perfecto para cerrar una cena navideña, brindar en Año Nuevo o endulzar cualquier reunión gourmet. Puedes prepararlos con anticipación, montarlos y salsearlos justo antes de servir para lograr la máxima frescura.
Ingredientes
Para la pasta choux (profiteroles):
- 100 ml de agua
- 100 ml de leche
- 80 g de mantequilla sin sal
- 1 pizca de sal
- 15 g de azúcar
- 120 g de harina de trigo
- 4 huevos grandes
Para la nata montada:
- 250 ml de crema para batir (mínimo 35% grasa), bien fría
- 2 cucharadas de azúcar glass
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para la salsa de guayaba y tequila:
- 6 guayabas maduras (aprox. 400 g)
- 1/2 taza de azúcar (o al gusto)
- 1/2 taza de agua
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 2-3 cucharadas de tequila blanco o reposado
Para decorar:
- Guayaba fresca en rodajas, menta o ralladura de limón (opcional)
¿Cómo hacer profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila?
1. Prepara la pasta choux:
- Precalienta el horno a 200°C.
- En una olla, pon el agua, leche, mantequilla, azúcar y sal; lleva a ebullición.
- Baja el fuego y añade la harina de golpe, mezclando vigorosamente hasta que la masa se despegue de las paredes.
- Retira del fuego y deja entibiar 3 minutos.
- Añade los huevos uno a uno, batiendo bien cada vez hasta obtener una masa suave y brillante.
- Coloca la masa en una manga pastelera con boquilla lisa, forma montoncitos (del tamaño de una nuez) en una charola con papel encerado.
- Hornea 25-30 minutos hasta que inflen y doren bien. Enfría completamente antes de rellenar.
2. Prepara la nata montada:
- Bate la crema muy fría con azúcar glass y vainilla hasta formar picos firmes.
- Reserva en refrigerador.
3. Haz la salsa de guayaba y tequila:
- Pela y pica las guayabas; ponlas en una olla con el agua, azúcar y jugo de limón.
- Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que estén suaves.
- Licúa y cuela para obtener un puré fino.
- Vuelve a la olla, cocina 3 minutos más, apaga el fuego y mezcla el tequila al gusto.
4. Rellena y sirve:
- Parte los profiteroles por la mitad (o usa duya para rellenar desde la base).
- Rellena con nata montada, tapa y acomoda en un platón.
- Baña con salsa de guayaba y tequila justo antes de servir.
- Decora con rodajas de guayaba fresca, menta o ralladura de limón si gustas.
¿Cuántos profiteroles salen?
Aproximadamente 24 profiteroles medianos.
Valor nutricional (por profiterol relleno y salseado aprox.)
- Calorías: 110
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 13 g
- Azúcares: 7 g
- Proteínas: 2 g
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
Las conchas horneadas, hasta 2 días en recipiente cerrado; la nata y salsa refrigeradas, hasta 3 días separadas. Rellena y arma al momento de servir.