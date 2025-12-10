México

Profiteroles con nata y salsa de guayaba al tequila: el postre franco-mexicano para tus fiestas

Haz de tu cena de fin de año un desfile de sabor con este platillo

Guardar
Este postre sorprenderá a tus
Este postre sorprenderá a tus familiares (Grok)

Los profiteroles, pequeños bocados de origen francés hechos con pasta choux, se han convertido en favoritos en todo el mundo por su textura ligera y su versatilidad al rellenarse con cremas dulces.

Esta versión los lleva al siguiente nivel: aquí se rellenan con una nata montada suave y se sirven bañados con una salsa de guayaba y tequila, creando un contraste vibrante entre lo clásico francés y los sabores frutales y aguerridos del México festivo.

El resultado: una combinación sutil entre lo crujiente y tierno del profiterol, la cremosidad de la nata y la acidez y perfume cítrico de la guayaba, realzados con el punch de un buen tequila.

Receta de Profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila

Es el postre perfecto para cerrar una cena navideña, brindar en Año Nuevo o endulzar cualquier reunión gourmet. Puedes prepararlos con anticipación, montarlos y salsearlos justo antes de servir para lograr la máxima frescura.

Este postre sorprenderá a tus
Este postre sorprenderá a tus familiares (Grok)

Ingredientes

Para la pasta choux (profiteroles):

  1. 100 ml de agua
  2. 100 ml de leche
  3. 80 g de mantequilla sin sal
  4. 1 pizca de sal
  5. 15 g de azúcar
  6. 120 g de harina de trigo
  7. 4 huevos grandes

Para la nata montada:

  1. 250 ml de crema para batir (mínimo 35% grasa), bien fría
  2. 2 cucharadas de azúcar glass
  3. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la salsa de guayaba y tequila:

  1. 6 guayabas maduras (aprox. 400 g)
  2. 1/2 taza de azúcar (o al gusto)
  3. 1/2 taza de agua
  4. 2 cucharadas de jugo de limón
  5. 2-3 cucharadas de tequila blanco o reposado

Para decorar:

  • Guayaba fresca en rodajas, menta o ralladura de limón (opcional)
Este postre sorprenderá a tus
Este postre sorprenderá a tus familiares (Grok)

¿Cómo hacer profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila?

1. Prepara la pasta choux:

  • Precalienta el horno a 200°C.
  • En una olla, pon el agua, leche, mantequilla, azúcar y sal; lleva a ebullición.
  • Baja el fuego y añade la harina de golpe, mezclando vigorosamente hasta que la masa se despegue de las paredes.
  • Retira del fuego y deja entibiar 3 minutos.
  • Añade los huevos uno a uno, batiendo bien cada vez hasta obtener una masa suave y brillante.
  • Coloca la masa en una manga pastelera con boquilla lisa, forma montoncitos (del tamaño de una nuez) en una charola con papel encerado.
  • Hornea 25-30 minutos hasta que inflen y doren bien. Enfría completamente antes de rellenar.

2. Prepara la nata montada:

  • Bate la crema muy fría con azúcar glass y vainilla hasta formar picos firmes.
  • Reserva en refrigerador.

3. Haz la salsa de guayaba y tequila:

  • Pela y pica las guayabas; ponlas en una olla con el agua, azúcar y jugo de limón.
  • Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que estén suaves.
  • Licúa y cuela para obtener un puré fino.
  • Vuelve a la olla, cocina 3 minutos más, apaga el fuego y mezcla el tequila al gusto.

4. Rellena y sirve:

  • Parte los profiteroles por la mitad (o usa duya para rellenar desde la base).
  • Rellena con nata montada, tapa y acomoda en un platón.
  • Baña con salsa de guayaba y tequila justo antes de servir.
  • Decora con rodajas de guayaba fresca, menta o ralladura de limón si gustas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos profiteroles salen?

Aproximadamente 24 profiteroles medianos.

Valor nutricional (por profiterol relleno y salseado aprox.)

  • Calorías: 110
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 2 g

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Las conchas horneadas, hasta 2 días en recipiente cerrado; la nata y salsa refrigeradas, hasta 3 días separadas. Rellena y arma al momento de servir.

Temas Relacionados

RecetasProfiterolesGuayabaTequilaNavidadPostresmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús: hoy miércoles 10 de diciembre del 2025

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús: hoy

Pavlova de jamaica al vino tinto: el postre festivo y elegante que tienes que probar

Haz de tu mesa navideña un escaparate de creatividad con este platillo

Pavlova de jamaica al vino

Nuestra Señora de Loreto y todos los santos que se celebran hoy 10 de diciembre

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Nuestra Señora de Loreto y

Efemérides de hoy: ¿qué se conmemora este 10 de diciembre?

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los eventos más importantes que se conmemoran este miércoles

Efemérides de hoy: ¿qué se

Metrobús hoy 10 de diciembre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús hoy 10 de diciembre:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Disputa del Cártel de Sinaloa

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertas: así fue

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

Eduardo Manzano sí aparecerá en las próximas temporadas de Una Familia de 10: Esto se sabe

La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la novena semana en el reality

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

DEPORTES

Calendario NBA: fechas, horarios y

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de diciembre

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX