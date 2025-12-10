Profiteroles con nata y salsa de guayaba al tequila: el postre franco-mexicano para tus fiestas

Este postre sorprenderá a tus familiares (Grok)

Los profiteroles, pequeños bocados de origen francés hechos con pasta choux, se han convertido en favoritos en todo el mundo por su textura ligera y su versatilidad al rellenarse con cremas dulces.

Esta versión los lleva al siguiente nivel: aquí se rellenan con una nata montada suave y se sirven bañados con una salsa de guayaba y tequila, creando un contraste vibrante entre lo clásico francés y los sabores frutales y aguerridos del México festivo.

El resultado: una combinación sutil entre lo crujiente y tierno del profiterol, la cremosidad de la nata y la acidez y perfume cítrico de la guayaba, realzados con el punch de un buen tequila.

Receta de Profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila

Es el postre perfecto para cerrar una cena navideña, brindar en Año Nuevo o endulzar cualquier reunión gourmet. Puedes prepararlos con anticipación, montarlos y salsearlos justo antes de servir para lograr la máxima frescura.

Ingredientes

Para la pasta choux (profiteroles):

100 ml de agua 100 ml de leche 80 g de mantequilla sin sal 1 pizca de sal 15 g de azúcar 120 g de harina de trigo 4 huevos grandes

Para la nata montada:

250 ml de crema para batir (mínimo 35% grasa), bien fría 2 cucharadas de azúcar glass 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la salsa de guayaba y tequila:

6 guayabas maduras (aprox. 400 g) 1/2 taza de azúcar (o al gusto) 1/2 taza de agua 2 cucharadas de jugo de limón 2-3 cucharadas de tequila blanco o reposado

Para decorar:

Guayaba fresca en rodajas, menta o ralladura de limón (opcional)

¿Cómo hacer profiteroles rellenos de nata con salsa de guayaba y tequila?

1. Prepara la pasta choux:

Precalienta el horno a 200°C.

En una olla, pon el agua, leche, mantequilla, azúcar y sal; lleva a ebullición.

Baja el fuego y añade la harina de golpe, mezclando vigorosamente hasta que la masa se despegue de las paredes.

Retira del fuego y deja entibiar 3 minutos.

Añade los huevos uno a uno, batiendo bien cada vez hasta obtener una masa suave y brillante.

Coloca la masa en una manga pastelera con boquilla lisa, forma montoncitos (del tamaño de una nuez) en una charola con papel encerado.

Hornea 25-30 minutos hasta que inflen y doren bien. Enfría completamente antes de rellenar.

2. Prepara la nata montada:

Bate la crema muy fría con azúcar glass y vainilla hasta formar picos firmes.

Reserva en refrigerador.

3. Haz la salsa de guayaba y tequila:

Pela y pica las guayabas; ponlas en una olla con el agua, azúcar y jugo de limón.

Cocina a fuego medio 10 minutos, hasta que estén suaves.

Licúa y cuela para obtener un puré fino.

Vuelve a la olla, cocina 3 minutos más, apaga el fuego y mezcla el tequila al gusto.

4. Rellena y sirve:

Parte los profiteroles por la mitad (o usa duya para rellenar desde la base).

Rellena con nata montada, tapa y acomoda en un platón.

Baña con salsa de guayaba y tequila justo antes de servir.

Decora con rodajas de guayaba fresca, menta o ralladura de limón si gustas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos profiteroles salen?

Aproximadamente 24 profiteroles medianos.

Valor nutricional (por profiterol relleno y salseado aprox.)

Calorías: 110

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 13 g

Azúcares: 7 g

Proteínas: 2 g

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Las conchas horneadas, hasta 2 días en recipiente cerrado; la nata y salsa refrigeradas, hasta 3 días separadas. Rellena y arma al momento de servir.