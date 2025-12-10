México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Qué beneficiarias serán las últimas en poder registrarse?

La convocatoria estará disponible hasta el próximo sábado 13 de diciembre

El pasado lunes 1 de diciembre comenzó un nuevo periodo para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar, un programa puesto en marcha por el gobierno de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum desde el inicio de este año. Su objetivo principal es ofrecer apoyo continuado a la población adulta.

Esta iniciativa opera en las 32 entidades federativas y está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, quienes reciben un depósito bimestral de 3 mil pesos. Las beneficiarias pueden acceder al recurso de manera directa y sin intermediarios utilizando la tarjeta del Bienestar en cajeros automáticos o ventanillas del propio banco.

Al llegar a los 65 años, las participantes son transferidas de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde el apoyo económico incrementa a 6.200 pesos cada dos meses.

¿Qué beneficiarias de serán las últimas en poder registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Las inscripciones a la Pensión Mujeres Bienestar se han realizado en orden alfabético de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Así que, tomando en cuenta el calendario oficial de inscripciones, las últimas beneficiarias que se podrán registrar a la pensión son aquellas cuyo primer apellido inicie con cualquier letra del abecedario.

  • Letras A, B, C | lunes 1 y 8 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F, G, H, | martes 2 y 9 de diciembre de 2025
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 3 y 10 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 4 y 11 de diciembre de 2025
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 5 y 12 de diciembre de 2025
  • Todas las letras | sábado 6 y 13 de diciembre de 2025

Esta medida de apertura general responde tanto a la búsqueda de equidad en el acceso como a la necesidad de cubrir de manera integral el universo de mujeres que cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Por otra parte, las inscripciones para la pensión se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo es el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades oficiales aún no dan a conocer la fecha del siguiente pago de la pensión, sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se ha manejado la dispersión de los recursos, se espera que las participantes reciban su siguiente depósito en enero de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

